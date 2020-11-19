Если закон о Высшем антикоррупционном суде признают неконституционным, это может стать финальным ударом по антикоррупционной системе Украины. Последствия этого ликвидировать придется очень долго.

Признание неконституционным Высшего антикоррупционного суда может нанести антикоррупционной системе Украины непоправимый удар. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник во время онлайн-форума "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс", сообщает 24 канал.

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По его словам, каждые 5 – 6 дней антикоррупционный суд выносит приговоры, связанные с реальным лишением свободы для людей, которые проходят по делам, что расследовали детективы антикоррупционного бюро.

Сытник отметил, что сейчас наибольший риск заключается в том, что если даже Верховная Рада исправит ситуацию, которая возникла после решений Конституционного Суда, решение об отмене антикоррупционного суда, создаст проблему.

"Это действительно будет проблема, которую невозможно будет решить в ближайшие 5 – 7 лет", – отметил Сытник.

Он добавил, что несмотря на нанесение "болезненных ударов" по антикоррупционной инфраструктуре, она еще действенна.

Последним ударом, который могут нанести, может стать дело об Антикоррупционном суде,

– отметил Сытник.

Он считает, что последствия такого ликвидировать в ближайшей перспективе будет очень сложно.

Обратите внимание! Указ о назначении Сытника на должность директора НАБУ также признали неконституционным. Больше о ситуации с Национальным антикоррупционным бюро читайте здесь.

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