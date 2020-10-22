Юристы уверены, что запрет распространения книги нарушает признанные Европейским судом стандарты права на свободу выражения взглядов. Именно поэтому издательство и автор легко смогут оспорить это решение.

В Киевском суде 19 октября суд запретил распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" и дальнейшее его тиражирование, потому что решил, что в книге унижается честь и достоинство Виктора Медведчука, который был адвокатом Стуса. Впрочем, запрет имел обратный эффект, и за считанные часы книга стремительно набрала популярность, а издательство планирует выпустить еще один тираж. Сайт 24 канала рассказывает, можно ли запрещать судом книги в Украине, нет ли в таком решении цензуры и почему.

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Можно ли запретить книгу в Украине

Такое решение суда изрядно возмутило общественность, ведь это ничто иное, как проявление цензуры. Мы расспросили адвокатов и юристов о том, насколько целесообразна такая практика и что не так с решением суда. Иван Городиский, председатель отделения АЮУ во Львовской области, адвокат, руководящий партнер АО "Дексис Партнерс", говорит, что в этом случае стоит говорить не о "цензуре", а о судебном решении, которое нарушает признанные Европейским судом по правам человека стандарты права на свободу выражения взглядов.

Принимая это решение, суд должен был принять во внимание тот факт, что Медведчук является публичным лицом, тема его роли в процессе над Стусом широко обсуждается в обществе, а мысли автора, которые были запрещены, основываются на полученных фактах и информации и является вкладом в публичную дискуссию по этому поводу, – говорит Городисский.

Он добавляет, суд не принял во внимание возможный "охлаждающий эффект", который может иметь это решение: в дальнейшем издательства могут учитывать и избегать публикации изданий, которые посвящены публичным лицам, тем самым подвергая себя бессознательной «самоцензуре». Адвокат также говорит, что в полном судебном решении может содержаться дополнительная аргументация со стороны судьи, однако с очень высокой вероятностью на стадии апелляции или кассации, или уже в Страсбурге будет признано несбалансированным и таким, что нарушает стандарты свободы слова.

Олег Громов, адвокат ЮФ "GENTLS", пояснил, что согласно ст. 278 Гражданского кодекса Украины, суд может запретить распространение книги, которая нарушает право человека на уважение чести и достоинства к устранению этого нарушения, а если устранение нарушения невозможно, – изъять тираж книги. Суд ограничился запретом распространения книги и не изымал ее тираж.

А вот цензура в Украине запрещена Конституцией. Правда, в ЗУ "Об информации" сказано, что этот запрет не распространяется на случаи наложения судом запрета на распространение информации.

Дарницкий суд Киева, установив недостоверность информации о Викторе Медведчуке, пришел к выводу, что такая информация нарушает его право на уважение чести и достоинства и постановил запретить распространение книги до изъятия из нее отдельных фрагментов о Медведчуке. По логике суда, после изъятия недостоверной информации о Медведчуке из книги, издательство будет иметь право дальше продавать книгу в обновленной редакции, - говорит Громов.

Он добавляет, что у издательства есть все законные основания для обжалования решения Дарницкого суда в апелляции, ведь суд не придерживался требований ст. 30 ЗУ "Об информации" и ошибочно опроверг отдельные высказывания, которые не являются фактическими утверждениями, а изложены в форме вопросов или с использованием гипербол или сатиры.

Например:

"Была ли возможность у Стуса избрать "меньшее зло" (лист книги 661);

"Зачем прокуроры, если есть такие безотказные адвокаты?"(лист книги 664);

"Медведчук боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?" (лист книги 664).

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Почему книгу продают и печатают, несмотря на запрет

Несмотря на решение суда, книгу активно продают, допечатывают и распространяют в интернете и СМИ. Иван Адвокаты говорят, что решение суда вступит в силу лишь через 30 дней, а потому публикация или распространение книги сейчас вполне законны.

В том случае, если решение будет обжаловано (а оно будет), то в течение всего срока апелляционного рассмотрения, который может длиться около полугода они тоже не будут действовать, — пояснил Городисский.

Олег Громов добавляет, что запрет на распространение книги касается лишь ответчиков – Кипиани и Издательства "Vivat", а на других лиц запрет не распространяется.

"Именно поэтому ответственности за распространение этой книги до вступления в силу запрета по решению суда не существует. Решение суда вступит в силу после его пересмотра Киевским апелляционным судом", – резюмирует Громов.

Адвокат говорит, что запреты судом распространения книг чаще случаются в связи с нарушением законодательства об авторском праве и реже – из-за недостоверной информации. А вот решения судов о запрете информации в других печатных изданиях, веб-сайтах является довольно распространенной практикой в Украине в контексте исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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