Дарницкий районный суд Киева 19 октября вынес приговор, после которого украинская общественность взорвалась возмущением. Эту волну недовольства подхватили не только простые украинцы, но и известные политики. Причиной этого является то, что столичные судьи признали некоторые фразы в книге об известном поэте и диссиденте Василие Стусе такими, что "унижают честь и достоинство" Виктора Медведчука.

24 канал в своем материале рассказывает, что стоит знать о книге "Дело Василия Стуса" и при чем здесь Виктор Медведчук.

Важно Суд запретил распространение тиража книги Кипиани о Стусе

Что известно о книге "Дело Василия Стуса"

Книга Вахтанга Кипиани вышла в мае 2019 года. В ней говорится о последних 5 годах жизни украинского поэта-диссидента Василия Стуса. Основой для написания материала были архивы советской спецслужбы КГБ о деле против Стуса. Вахтанг Кипиани также руководствовался показаниями свидетелей, родных и друзей, архивными документами, письмами поэта из тюрьмы.

Кто такой Василий Стус Василий Семенович Стус – это украинский поэт, прозаик, переводчик, литературовед и правозащитник. Он был одним из самых активных диссидентов. В 1990 году Василий Стус получил звание Лауреата Государственной премии имени Тараса Шевченко, а в 2005-м посмертно стал Героем Украины.



Он боролся за необходимость сохранения и развития украинской культуры и активно противостоял советской диктатуре. Поэтому Стус подвергся репрессиям со стороны советской власти, а его творчество было запрещено.



В 1980 году против Стуса открыли дело за участие в Украинском Хельсинском союзе и критику советской власти. Диссидента приговорили к пяти годам заключения, которое он не смог пережить. Василий Семенович Стус – это украинский поэт, прозаик, переводчик, литературовед и правозащитник. Он был одним из самых активных диссидентов. В 1990 году Василий Стус получил звание Лауреата Государственной премии имени Тараса Шевченко, а в 2005-м посмертно стал Героем Украины.Он боролся за необходимость сохранения и развития украинской культуры и активно противостоял советской диктатуре. Поэтому Стус подвергся репрессиям со стороны советской власти, а его творчество было запрещено.В 1980 году против Стуса открыли дело за участие в Украинском Хельсинском союзе и критику советской власти. Диссидента приговорили к пяти годам заключения, которое он не смог пережить.

Добавим, что Василий Стус умер в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года. По официальным данным – от остановки сердца, по неофициальным источникам – от переохлаждения. Смерть Василия Стуса рассматривается как убийство, совершенное советской тоталитарной системой.

При чем же здесь Виктор Медведчук

Именно Виктор Медведчук был государственным защитником Василия Стуса в судебном процессе. Из рассекреченных документов становится ясно, что адвокат Виктор Медведчук согласен со всеми доводами стороны обвинения. Медведчук признал, что действия Стуса являются преступлением – таким адвокатом он был. О принципе состязательности сторон в судебном процессе тогда речь не шла. Но Василий Стус защищался самостоятельно как мог.

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Роль, которую Медведчук сыграл в суде над Стусом, описанная в разделе книги Кипиани под названием "убивал ли адвокат Медведчук поэта Стуса?".

Впрочем, сегодня политик утверждает, что информация в книге не соответствует действительности и требует "защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию" и изъять из продажи книгу "Дело Василия Стуса".

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Решение Дарницкого суда

19 октября суд запретил Вахтангу Кипиани и издательству Vivat распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" и дальнейшее его тиражирование "до устранения нарушения личного неимущественного права Виктора Медведчука".

Ранее Медведчук просил признать ложными 9 отрывков книги. Суд решил, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство истца и признал ложными 3 фрагмента. Еще в трех запретил использование имени Медведчука как персонажа произведения, если он не дает согласия.

Какие отрывки суд обязал изъять из книги

"Была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук";

"Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания";

"Он (Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?";

"Распинал поэта – назначенный государством адвокат Медведчук";

"Шестерка коммунистической системы Медведчук";

"Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?".

В то же время фразу "сын полицая" в книге суд разрешил оставить.

Как на решение суда отреагировал автор книги

Автор книги в видеообращении отметил, что Медведчук подал в суд не на него, а на движение сопротивления в Советском Союзе. В фейсбуке Вахтанг Кипиани заявил, что продолжит печатать и издавать книгу.

За час книгу "Дело Василия Стуса" раскупили вновь. Все склады пусты – прювет куму Путина. Но новый тираж состоится,

– написал Кипиани.

Он также признался, что после решения суда получил несколько звонков и заказов на книги.

Дерзкий ответ Медведчука

Издательство VIVAT не согласно с решением суда и будет подавать на апелляцию. Пресс-секретарь председателя политсовета ОПЗЖ Олег Бабанин в ответ на это сказал, что Кипиани не первый раз выполняет заказ относительно Медведчука.

Кипиани проиграл один суд, а мы ему дадим возможность проиграть еще один,

– сказал Бабанин.

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Когда и где можно купить книгу

Несмотря на запрет суда, который, к слову, еще не вступил в силу, и ожидания Виктора Медведчука, тираж книги о деле Василия Стуса разлетелся за минуты. Зато Кипиани отметил, что издательство Vivat и в дальнейшем будет печатать книгу. Кроме того, по словам автора, он также будет посылать книги украинцам и всем желающим. Для этого нужно написать Кипиани в личные сообщения в соцсетях.