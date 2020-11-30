В Киевском апелляционном суде отреагировали на жалобу представителя Вахтанга Кипиани о запрете книги "Дело Василия Стуса". Там уже открыли апелляционное производство.

Обе стороны могут подать отзыв на жалобу до 28 декабря 2020 года. Об этом заявила пресс-секретарь Киевского апелляционного суда Татьяна Геведзе, сообщает "Радио Свобода".

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По ее словам, 26 ноября 2020 года открыли апелляционное производство по жалобе о решении Дарницкого районного суда изъять из книги информацию о Викторе Медведчуке.

Обратите внимание! В издательстве Vivat выпустят аудиоверсию книги "Дело Василия Стуса". Ее озвучит украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев. Подробнее об этом – читайте здесь.

В то же время в издательстве Vivat сообщили, что ожидают назначения даты судебного заседания. Пока об этом не было никакой информации.

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Дело Медведчука против Кипиани: коротко

Дарницкий районный суд Киева 19 октября 2020 года принял решение запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". В суде удовлетворили иск нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Пророссийский политик заявлял, что отдельные отрывки из книги Кипиани нарушают его честь и достоинство.

После решения суда весь тираж "Дело Василия Стуса" раскупили за считанные часы.

Несмотря на запрет суда, в издательстве Vivat решили напечатать еще один тираж книги "Дело Василия Стуса". Он будет насчитывать 3500 экземпляров.



Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала