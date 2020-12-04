Китайские власти проводят активную "зачистку" среди демократических рядов Гонконга. Одних активистов приговаривают к реальным срокам, а другие бегут из города-автономии. Возникает вопрос: остался ли там кто-то еще способный отстаивать свободу.

Демократии в Гонконге становится все меньше – активистов арестовывают и выносят им реальные сроки. На этом фоне западные СМИ задают вопрос: а остались ли там еще лидеры, способные противостоять экспансии Китая? 24 канал предлагает вашему вниманию материал CNN на эту тему.

Гонконг без оппозиции



Вонг, Лам и Чоу перед заседанием суда / Фото: Nikkei Asia Review

В городе-автономии "заканчиваются" оппозиционные активисты. Трое самых известных – Агнес Чоу, Джошуа Вонг и Иван Лам – уже за решеткой, другие покинули Гонконг. Те, кто остались, тоже находятся под угрозой ареста. Таким образом Пекин показывает, что любой может стать следующим.

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12 жителей Гонконга были задержаны, пытаясь скрыться на Тайвань. Теперь они за решеткой в Китае по суровым обвинениям. Демократ Тони Чанг был задержан после того, как просил убежища в консульстве США.

На финальном заседании, чуда не произошло: Вонг получил 13,5 месяцев, Агнес – 10, Иван – 7 месяцев заключения.

Все – бывшие члены расформированной партии Demosisto, которая появилась в 2014 году во время Революции Зонтиков. Хоть она не достигла цели, но значительно повысила узнаваемость Вонга, Чоу и Лама. Они начинали как студенческие активисты, принимавшие участие в протестах, затем возглавляли их, и уже после этого пошли в политику. Тогда это еще было возможно.

До вынесения приговора молодые активисты находились под стражей с 23 ноября. Джошуа Вонг утверждал, что его держали в одиночной камере со светом все 24 часа в сутки. Для Вонга это четвертое пребывание в тюрьме, но срок теперь больше, чем раньше. Иван Лам тоже там уже бывал.

А вот Агнес пришлось сложнее всех: это впервые, когда ее отправили в место лишения свободы. Во время объявления об этом она рыдала. По информации из тюрьмы, Агнес "не привыкла к такой атмосфере, имела проблемы со сном и очень переживала". Ее осудили, по факту, за выкрикивание лозунгов в мегафон. Она очень популярна в Японии, где ее даже называют "богиня демократии".

Но такой Агнес Чоу была не всегда. К примеру, выступая в Университете Токио в 2017-м, она рассказала о себе интересный факт: "Я не интересовалась политикой, не любила учиться, я была обычной отаку". Отаку – так в Японии называют фанатов аниме и поп-культуры. Впрочем, дальше все изменилось. После активного участия в протестах на нее обратила внимание полиция.



От подростка-отаку до самого известного узника Гонконга / Фото: The Straits Tmies

Меня дважды арестовывали у меня дома, я очень боюсь звонков и стука в дверь. Я травмирована,

– сказала она на японском языке в трансляции на YouTube.

"Без нее реакция Японии на события в Гонконге была бы другой", – уверен местный писатель Цуйоси Нодзима, потому что ей удалось вывести проблему автономии на международный уровень.

По данным последнего опроса в стране восходящего солнца, 68% японцев хотели от правительства большей активности в противодействии Китаю. Впрочем, во время визита главы МИД Китая Ван Йи в Токио стороны упоминали Гонконг вскользь – у Пекина слишком большой вес на островах.

Все трое арестантов решили признать свою вину в организации акции неповиновения у здания городской полиции в 2019 году. В целом, 2000 гонконгцев были обвинены в хранении оружия, незаконном собрании и массовых беспорядках.

Целью протестов было остановить проект закона об экстрадиции в Китай тех, кто нарушил закон в Гонконге. С тех пор протест перешел на схему "без лидеров", чтобы руководителей было сложнее вычислить и забрать.

Законопроект наконец сняли с рассмотрения, но КНР ответила еще более жестким законом "О безопасности". Он максимально ограничивает свободы в Гонконге, которым управляют одиозные китайские политики. Именно на основе его положений Агнес, Джошуа и Ивану запретили участие в местных выборах.

Кое-кто из "забаненных" был действующим депутатом, поэтому Пекину пришлось исключать их из парламента. 11 ноября в ответ все демократы ушли в отставку. Больше партий за демократию там нет. А политиков могут ждать репрессии за встречи с "иностранными силами".

Могут ли появиться новые лидеры? Заменить тех, кто временно не может быть активным, – сложно. Цена за участие в политике становится все выше, пространства для подготовки новых Чоу и Вонгов серьезно сужается. Если следовать букве закона, то любое пребывание под стражей дольше чем на три месяца влечет за собой запрет баллотироваться на 5 следующих лет.

Самой известной троице Гонконга уже и так отказали в баллотировании на последние выборы (их, правда, все равно отложили из-за коронавируса – 24). Впрочем, это уже не так важно. Следующие выборы, скорее всего, не будут иметь оппозиционных кандидатов вообще. На самом деле, полномочия депутатов, особенно районных, довольно ограничены. Мировое признание и способность формировать общественное мнение – вот чего Китай боится больше всего.

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"КПК боится, что получив мандат, мы будем объединять еще больше людей, усиливать силу сопротивления", – сказал CNN Раймонд Ли, продемократический районный советник.

Неудобный магнат: почему арестовали Джимми Лая



Издание Джимми Лая поддерживало протесты в Гонконге / Фото: Asharq Al-Aswat

Медиа-магнат (1,2 миллиарда долларов состояния – 24) Джимми Лай был задержан в первые дни действия закона "О нацбезопасности". Ему вменяли интервью с призывами санкций против Китая. После освобождения под залог в 64 тысячи долларов США, ему позже было отказано в этом. Поэтому он будет лишен свободы как минимум до апреля 2021. Продюссера канала RTHK Юэн Лонг тоже арестовали, как и фрилансера Чой Бао.

Издание Apple Daily, которым руководит Лай, поддерживало протесты на первых полосах, раздавало листовки, призывали людей выходить на улицы. С другой стороны, сам Лай выступает против независимости, а лишь "за свободу слова и верховенство права, которые у нас всегда были". В июле 2019 года, он виделся с Пенсом, Помпео и Болтоном и считается близким к правому крылу американской политики.

Лидеры протестов-2014 Натан Лоу и Алекс Чоу написали в NYT колонку, где призвали Байдена продолжать давление на Китай в вопросе Гонконга.

Китай хочет отменить принцип "одна страна, две системы". Он не видит проблемы, если Гонконг станет таким же, как Гуанчжоу,

– сказал экс-депутат Ту Цзиньшэнь.

Понятно, что СМИ, школы и судебная система (которая была построена на основе британского права и до последних времен была независима – 24) – под огромным давлением. Журналистам угрожают арестами за доступ к публичным документам, бывшим депутатам – за участие в протестах. Китай проводит индоктринацию и в образовани .– введены "патриотические курсы", как на материке, и новая клятва.

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Amnesty International заявила, что "правительство снова использовало политически мотивированное обвинение о подстрекательстве к протестам против тех, кто просто высказывался и мирно протестовал". Протестная активность почти закончилась в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и уже упомянутого закона "О нацбезопасности". Глава Гонконга Кэрри Лам пообещала "восстановить конституционный порядок Гонконга".

Между тем, Госдеп США наложил новые санкции на китайских чиновников, замешанных в нарушении свобод автономии. Их действия, сказали там, несут "угрозу миру, процветанию и безопасности" Гонконга. Фактически, сама автономия Гонконга сейчас серьезно подорвана, он потерял статус "свободной экономической зоны". Она освобождала город от тарифов и пошлин, наложенных на материковую КНР.

Но это зависело от высокой степени демократии, которая теряет поколение мятежников в прямом эфире.