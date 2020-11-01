Выборы в постсоветских странах – дело нелегкое, особенно в 2020 году. Это доказывают августовский плебисцит в Беларуси и октябрьская революция в Кыргызстане. Сейчас нелегкое испытание выборами проходят Грузия и Молдова.

В то же время демократия непросто дается соответствующим республикам. События в странах демонстрируют, что старые политические системы не работают и нужно строить новые. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Защита права голоса в Беларуси

Белорусы уже больше 2 месяцев требуют новых выборов. Их не остановили ни жестокие разгоны митингов в августе, ни октябрьские угрозы силовиков о применении боевых пуль. Люди возмущены массовой фальсификацией на голосовании 9 августа, когда якобы победил Александр Лукашенко. Они хотят отстоять свое право жить в демократической стране, где их голоса не будут воровать.



Белорусы требуют новых выборов / Скриншот из видео

Молодое поколение белорусов хочет перемен

Это первый политический кризис такого масштаба в Беларуси за более чем 25 лет правления Лукашенко. В республике выросло новое поколение избирателей, которые хотят построить государство, где будут чтить демократические ценности.

Октябрьская революция в Кыргызстане

Еще одна постсоветская республика, которая проснулась от политического сна в 2020 году, – Кыргызстан. В начале октября массовые фальсификации на парламентских выборах заставили несколько тысяч людей выйти на улицы городов для защиты своих голосов. Граждан тоже не остановила попытка силового подавления протестов властью.

У всех собравшихся одна цель – требование восстановления справедливости. Потому что все были свидетелями того, как перед выборами творили произвол и беззаконие,

– рассказала лидер оппозиционной партии Клара Сорокулова.

Граждане, утомленные клановой борьбой внутри Кыргызстана, протестами заставили политиков прислушаться к своему мнению. Через 10 дней власть в стране коренным образом обновили.



Граждан Кыргызстана не остановила попытка подавления протестов / Скриншот из видео

Подготовка к политическому противостоянию в Грузии

Не сдают свои демократические ценности и право на голос еще одни выходцы из советского лагеря – грузины. После Розовой революции стране удалось существенно приблизиться к членству в НАТО и ЕС. Но 17 лет спустя – там снова заговорили об уличных протестах. Состоялись парламентские выборы, и после подсчета голосов оппозиция обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в фальсификации результатов плебисцита. И призвала граждан выйти на протест в центр Тбилиси.

Это были отвратительные выборы, украденные "Грузинской мечтой". В то же время партии помогала избирательная администрация. Мы зарегистрировали много нарушений: в протоколы напрямую вносили голоса за "Грузинскую мечту", их было в несколько раз больше, чем зарегистрированных избирателей,

– сообщил лидер "Гражданской партии" Грузии Алеко Элисашвили.



Оппозиция обвинила правящую партию в фальсификациях / Скриншот из видео

Голосование в Молдове

В Молдове только началось голосование на президентских выборах. Однако там уже призывают граждан противостоять попыткам власти применить админресурс, чтобы выиграть на выборах.

"Додон пытается украсть эти выборы. Мы послали ему серьезные сигналы, чтобы остановить его попытки. Если он попытается это сделать, мы предупредили – люди выйдут на улицы", – сказала кандидатка в президенты Молдовы Майя Санду.

Массовые нарушения на президентских выборах

Действующий президент Молдавии Игорь Додон пытается остаться на второй срок. Однако молодые молдавские избиратели хотят демократических изменений в государстве и стремятся к большей интеграции с Европой, а не с Россией. Поэтому ориентируются на прозападную бывшую премьера Майю Санду.



Молодежь ориентируется на прозападную бывшую премьера / Скриншот из видео

Однако приведут ли президентские выборы в Молдове к новому политическому кризису в государстве – неизвестно. Но уже известно о многочисленных попытках фальсификаций на избирательных участках. Так, на ряд пунктов голосования попытались массово подвозить избирателей, к другим – блокировали доступ.

В постсоветском обществе довольно долго население не брало на себя ответственность за судьбу страны. Однако новое поколение избирателей готово вступить в борьбу и продолжить развитие демократических основ в своих странах.