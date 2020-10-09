Представители демократов в американском Конгрессе готовят законопроект о формировании специальной комиссии. Она должна оценить физическое и психическое состояние здоровья Дональда Трампа. Это даст возможность понять, может ли президент выполнять свои обязанности, или его нужно отстранить. Американский лидер уже отреагировал на такую инициативу.

Трампа пытаются отстранить от должности

Над формированием комиссии работают спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и сенатор-демократ Джейми Раскин, сообщает The Guardian.

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На основании результатов проверки комиссии Конгресс должен сделать вывод о том, можно ли отстранять Дональда Трампа от должности в связи с неспособностью исполнять обязанности.

Такое право Конгресс имеет в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. Она позволяет отстранять президента от должности, если большинство членов кабинета и президент считают его неспособным выполнять свои обязанности.

Предложение о создании комиссии внесут 9 октября. В офисе спикера палаты отмечают, что выводы комиссии "помогут обеспечить эффективное и непрерывное руководство на высшем посту в исполнительной ветви власти".

Пелоси выразила беспокойство, что Трамп, который лечится от коронавируса, "отмежевался от реальности".

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Как на это отреагировал Трамп

В ответ на инициативу демократов Трамп в твиттере назвал Пелоси "сумасшедшей Нэнси", которую саму надо взять под наблюдение.

Что о его состоянии говорят врачи

К слову, врач главы государства Шон Конли считает, что президент может уже 10 октября вернуться к полноценной работе, в том числе и к публичной деятельности.

В меморандуме врача о состоянии здоровья Трампа говорится, что президент завершил курс лечения от коронавируса, его состояние оставалось стабильным с момента возвращения в Белый дом.

Конли также добавил, что Трамп отреагировал на курс лечения "чрезвычайно позитивно".

Обратите внимание! 2 октября Трамп заявил, что вместе с женой Меланией подхватил коронавирус. Впоследствии супругов госпитализировали в военно-медицинский госпиталь. Во время лечения президент оставался на связи и сообщал о ходе болезни в твиттере.