Дональд Трамп вновь заявил о фальсификации результатов выборов президента. Сейчас президент США не принимает своего поражения, однако уверен, что проиграли демократы.

Пока что действующий президент Соединенных Штатов до сих пор периодически заявляет, что проиграл не он, а его оппонент Джо Байден. Об этом сообщает The Hill.

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В частности, на встрече в Пенсильвании он заявил группе республиканцев, что команда Байдена сфальсифицировала результаты выборов.

Эти выборы демократы проиграли. Они жульничали. Выборы были сфальсифицированы,

– заявил Трамп.

И добавил, что следует тщательно подытожить результаты выборов. Трамп в очередной раз заверил, что имеет доказательства, необходимые для изменения окончательных результатов голосования.

"Все, что нам нужно, – это судья, который выслушает дело должным образом", – подытожил политик.

Интересно, что президент общался с присутствующими несколько минут, а затем позвонил своей советнице из предвыборной кампании Дженни Эллис. Она же присутствовала на встрече и включила громкую связь.

Обратите внимание! Иски по пересмотру результатов голосования, которые подала юридическая команда Трампа в ряде штатов, отклонили. Причина – фальсификаций не нашли. Однако политик продолжает уверять, что его следователи уже обнаружили "сотни тысяч доказательств" нарушений во время голосования. Больше о выборах в США и их результатах читайте по ссылке.