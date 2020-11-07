Демократическая партия США уже набрала 211 из 218 необходимых для большинства мест в Палате представителей. В то же время у республиканцев сейчас 197 мест.

Перед официальным днем выборов США представители Демократической партии потеряли по меньшей мере 7 мест в Палате. Однако это не помешало им обойти республиканцев и получить почти большинство мест. Об этом сообщает СNN.

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Накануне дня выборов демократы с оптимизмом относились к увеличению своего количества. Этого не произошло. По меньшей мере семь демократов потеряли свои места. В частности те, которых перебросили в районы в 2018 году,

– отмечает CNN.

По данным издания, республиканцы победили в пригородных районах, где надеялись пробиться демократы.

Такие выводы СМИ сделали на основании результатов, которые уже получили демократы в Нижней палате Конгресса США, а также по предварительному подсчету на выборах в округах, где лидируют демократы.

Обратите внимание! Большинство в Палате представителей выбирает спикера палаты, который является 3 по статусу политиком США после президента и вице-президента. Сейчас спикером палаты является 80-летняя Нэнси Пелоси. По данным СМИ, у нее есть все шансы сохранить должность.

Выборы в США: коротко о главном

На президентских выборах в США победил кандидат от демократов Джо Байден.

Действующий президент Дональд Трамп не согласен с результатами выборов и не планирует мирно отдать власть.

Бывший американский лидер Барак Обама предупредил Байдена о трудностях, с которыми ранее не сталкивался ни один президент.

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Результаты выборов в США / Инфографика 24 канала