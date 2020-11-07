Демократы сохранят контроль в Палате представителей США, – СМИ
Демократическая партия США уже набрала 211 из 218 необходимых для большинства мест в Палате представителей. В то же время у республиканцев сейчас 197 мест.
Перед официальным днем выборов США представители Демократической партии потеряли по меньшей мере 7 мест в Палате. Однако это не помешало им обойти республиканцев и получить почти большинство мест. Об этом сообщает СNN.
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Накануне дня выборов демократы с оптимизмом относились к увеличению своего количества. Этого не произошло. По меньшей мере семь демократов потеряли свои места. В частности те, которых перебросили в районы в 2018 году,
– отмечает CNN.
По данным издания, республиканцы победили в пригородных районах, где надеялись пробиться демократы.
Такие выводы СМИ сделали на основании результатов, которые уже получили демократы в Нижней палате Конгресса США, а также по предварительному подсчету на выборах в округах, где лидируют демократы.
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