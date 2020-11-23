Второй тур выборов мэра Днепра состоялся 22 ноября 2020 года. У одного из участков произошел инцидент: неизвестные прокололи колеса припаркованным автомобилям и устроили стрельбу.

У избирательного участка на улице Передовая в Днепре произошла стрельба, а перед ней неизвестные прокололи колеса припаркованным автомобилям. Об этом рассказали в издании " Днепр Оперативный ".

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Стрельба в Днепре в день выборов: что известно

Свидетели об инциденте в Днепре, который произошел в день голосования во втором туре за кандидатов на должность городского головы, рассказали следующее:

У школы 117 стоял автомобиль, водитель ждал пассажиров.

Вдруг к машине подошли неизвестные и прокололи колеса . А когда рядом припарковался другой автомобиль, прокололи колеса и ему.

Присутствие обоих водителей никоим образом не беспокоила нападающих. Но они побежали, когда на них набросились женщины, проходившие рядом.

Добежав до своего авто, неизвестные достали оружие и начали стрелять . Стреляли, к счастью, в воздух.

В полиции немедленно отреагировали на сообщение о правонарушении и ввели план-перехват. Вскоре на Набережной Победы остановили авто, похожее по описанию на машину, в которой скрылись нападавшие.

Впрочем, в машине находился только водитель. А еще – примерно 15 листов с адресами избирательных участков, происхождения и назначения которых водитель не смог объяснить.

Свидетели, к слову, узнали в водителе участника инцидента. Все обстоятельства сейчас изучают правоохранители.

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