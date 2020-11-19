В Украине ежегодно 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. Программу мероприятий, которые состоятся в крупных городах и онлайн – читайте в нашем материале.

Этот день посвящен двум революциям, которые произошли в Украине – Оранжевой революции, которая была в 2004 году, и Революции Достоинства – в 2013 году. О мероприятиях, которые состоятся в Украине, рассказывает 24 канал.

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Программа мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы 2020

С 16 ноября стартовала информационная социальная кампания под лозунгом "Свободные творить будущее", подготовленная Национальным музеем Революции Достоинства. Идея кампании в том, что несмотря на разные политические взгляды, украинцы умеют объединяться для отстаивания основных ценностей.

В течение 19 – 20 ноября состоится научный форум онлайн на тему "Революции эпохи постмодерна: Майдан в контексте мировых протестных движений конца ХХ – начала ХХІ века". Трансляция запланирована на фейсбук-странице Национального музея Революции Достоинства.

Онлайн -и офлайн-флешмоб #бути_гідним

Пользователям соцсетей предлагают делиться воспоминаниями и размышлениями об Оранжевой революции и Евромайдане. Организаторы призывают 21 ноября повязать сине-желтую ленту на одежду, рюкзак, сумку или автомобиль.

Киев

С ноября и до марта в Киеве презентуют графическую выставку "Рисованная история Майдана". Выставка создана на основе графического романа Александра Комьяхова.

в Киеве презентуют графическую выставку "Рисованная история Майдана". Выставка создана на основе графического романа Александра Комьяхова. 21 ноября, в День Достоинства и Свободы , можно приобщиться к возложению цветов: к памятникам и местам захоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших во время Революции Достоинства и российско-украинской войны.

, можно приобщиться к возложению цветов: к памятникам и местам захоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших во время Революции Достоинства и российско-украинской войны. 1 декабря запланирована презентация второго тома книги "Майдан. Пряма мова". Она состоится в Информационно-выставочном центре Музея Майдана.

Львов

21 ноября возле памятника Тарасу Шевченко будет установлена майдановская палатка, где пройдет фотовыставка о событиях Евромайдана .

. В этот же день состоится Марш Достоинства, который начнется от памятника Степану Бандере.

Одесса

С 17 ноября по 20 декабря состоится выставка плаката Николая Гончарова "(Не) замість зброї" в зале Одесского историко-краеведческого музея.

Днепр