День Достоинства и Свободы 2020: программа мероприятий
В Украине ежегодно 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. Программу мероприятий, которые состоятся в крупных городах и онлайн – читайте в нашем материале.
Этот день посвящен двум революциям, которые произошли в Украине – Оранжевой революции, которая была в 2004 году, и Революции Достоинства – в 2013 году. О мероприятиях, которые состоятся в Украине, рассказывает 24 канал.
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Программа мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы 2020
С 16 ноября стартовала информационная социальная кампания под лозунгом "Свободные творить будущее", подготовленная Национальным музеем Революции Достоинства. Идея кампании в том, что несмотря на разные политические взгляды, украинцы умеют объединяться для отстаивания основных ценностей.
В течение 19 – 20 ноября состоится научный форум онлайн на тему "Революции эпохи постмодерна: Майдан в контексте мировых протестных движений конца ХХ – начала ХХІ века". Трансляция запланирована на фейсбук-странице Национального музея Революции Достоинства.
Онлайн -и офлайн-флешмоб #бути_гідним
Пользователям соцсетей предлагают делиться воспоминаниями и размышлениями об Оранжевой революции и Евромайдане. Организаторы призывают 21 ноября повязать сине-желтую ленту на одежду, рюкзак, сумку или автомобиль.
Киев
- С ноября и до марта в Киеве презентуют графическую выставку "Рисованная история Майдана". Выставка создана на основе графического романа Александра Комьяхова.
- 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, можно приобщиться к возложению цветов: к памятникам и местам захоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших во время Революции Достоинства и российско-украинской войны.
- 1 декабря запланирована презентация второго тома книги "Майдан. Пряма мова". Она состоится в Информационно-выставочном центре Музея Майдана.
Львов
- 21 ноября возле памятника Тарасу Шевченко будет установлена майдановская палатка, где пройдет фотовыставка о событиях Евромайдана.
- В этот же день состоится Марш Достоинства, который начнется от памятника Степану Бандере.
Одесса
С 17 ноября по 20 декабря состоится выставка плаката Николая Гончарова "(Не) замість зброї" в зале Одесского историко-краеведческого музея.
Днепр
- До 29 ноября для всех желающих будет открыта выставка "Нью-Йорк – Иловайск: Выбор" в музее "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО". Она посвящена Маркияну Паславскому, погибшему добровольцу батальона "Донбасс", известному под позывным "Франко".
- 30 ноября в Днепропетровском национальном историческом музее будет проходить дискуссия с участниками событий на тему "Евромайдан в регионах: Днепр".
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