Украина 21 ноября отмечает День Достоинства и Свободы. В ряде городов Украины по этому случаю состоялись соответствующие мероприятия. В частности, в Киеве прошло шествие, а во Львове – Марш достоинства.

О том, как проходят шествие и марш, посвященные Дню Достоинства в Киеве и Львове, читайте в материале 24 канала.

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Киев

В столице прошло шествие "Не теряйте Достоинство! Защитим Свободу!" Участники прошли по аллее Героев Небесной Сотни. Стартовало мероприятие в 16:00.

Необходимо напоминать людям, какой ценой были отвоеваны Демократия, Свобода, Независимость, провозглашен проевропейский путь развития Украины,

– отмечают организаторы.

После окончания шествия на Аллее Героев Небесной Сотни отслужили молебен по героям, погибшим за независимость Украины. А после люди возложили цветы к символическому мемориалу Героев Небесной Сотни.

Шествие и молебен на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве ко Дню Достоинства и Свободы / Фото 24 канала

Львов Местные жители собрались в 17:00 возле памятника Степану Бандере. Маршем они прошли к памятнику Тарасу Шевченко. Люди в руках держали плакат "Достойная нация – против капитуляции". Активистов приглашали принять участие в шествии, соблюдая все меры безопасности, то есть иметь с собой маски и дезинфекторы. Марш Достоинства во Львове: смотрите видео

Харьков

Ко дню Достоинства и Свободы участники харьковского Евромайдана устроили Автопробег единства и защиты демократии. Сотни людей проехали по улицам города и знаковым местам для участников Евромайдана.

Участники автопробега отмечают, что украинские ценности особенно нужно защищать сегодня, прежде всего от реванша пророссийских сил.

Автопробег ко Дню Достоинства в Харькове: смотрите видео

Черкассы

Седьмую годовщину начала Революции Достоинства здесь отметили возложением цветов к Мемориалу защитников Украины и молебном в Святотроицком соборе города.

Днепр

В городе высаживают деревья на аллее памяти погибшим защитникам Родины. Таким образом решили отметить седьмую годовщину Революции Достоинства. Массовых мероприятий из-за карантина в Днепре не планировали, однако люди все равно приносят цветы к мемориальным местам, чтобы почтить память украинских героев.

Краматорск

В прифронтовом городе возле памятника Тарасу Шевченко собралось несколько десятков активистов. Это традиционное место собрания людей.

На акции было много украинских флагов. Участники вспомнили погибших краматорцах как во время Майдана, так и во время войны на востоке.

Акция ко Дню Достоинства в Краматорске: смотрите видео

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