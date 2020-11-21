В Украине проходят акции ко Дню Достоинства: фото, видео
Украина 21 ноября отмечает День Достоинства и Свободы. В ряде городов Украины по этому случаю состоялись соответствующие мероприятия. В частности, в Киеве прошло шествие, а во Львове – Марш достоинства.
О том, как проходят шествие и марш, посвященные Дню Достоинства в Киеве и Львове, читайте в материале 24 канала.
Узнайте больше День Достоинства и Свободы 2020: программа мероприятий
Киев
В столице прошло шествие "Не теряйте Достоинство! Защитим Свободу!" Участники прошли по аллее Героев Небесной Сотни. Стартовало мероприятие в 16:00.
Необходимо напоминать людям, какой ценой были отвоеваны Демократия, Свобода, Независимость, провозглашен проевропейский путь развития Украины,
– отмечают организаторы.
После окончания шествия на Аллее Героев Небесной Сотни отслужили молебен по героям, погибшим за независимость Украины. А после люди возложили цветы к символическому мемориалу Героев Небесной Сотни.
Шествие и молебен на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве ко Дню Достоинства и Свободы / Фото 24 канала
Харьков
Ко дню Достоинства и Свободы участники харьковского Евромайдана устроили Автопробег единства и защиты демократии. Сотни людей проехали по улицам города и знаковым местам для участников Евромайдана.
Участники автопробега отмечают, что украинские ценности особенно нужно защищать сегодня, прежде всего от реванша пророссийских сил.
Автопробег ко Дню Достоинства в Харькове: смотрите видео
Черкассы
Седьмую годовщину начала Революции Достоинства здесь отметили возложением цветов к Мемориалу защитников Украины и молебном в Святотроицком соборе города.
Днепр
В городе высаживают деревья на аллее памяти погибшим защитникам Родины. Таким образом решили отметить седьмую годовщину Революции Достоинства. Массовых мероприятий из-за карантина в Днепре не планировали, однако люди все равно приносят цветы к мемориальным местам, чтобы почтить память украинских героев.
Краматорск
В прифронтовом городе возле памятника Тарасу Шевченко собралось несколько десятков активистов. Это традиционное место собрания людей.
На акции было много украинских флагов. Участники вспомнили погибших краматорцах как во время Майдана, так и во время войны на востоке.
Акция ко Дню Достоинства в Краматорске: смотрите видео
Советуем ознакомиться Тогда началась новая эпоха: как украинцы вспоминают Революцию Достоинства
Что известно о Дне Достоинства и Свободы?
Его отмечают 21 ноября. Именно тогда в Украине начались две большие революции. В частности, 21 ноября 2013 года – Евромайдан, а 22 ноября 2004 года – Оранжевая революция.
До президентства Виктора Януковича 22 ноября украинцы отмечали День Свободы. Но президент-беглец отменил этот праздник. Вернул его пятый глава государства Петр Порошенко, который своим указом от 13 ноября 2014 года ввел в Украине День Достоинства и Свободы.
Поделиться новостью