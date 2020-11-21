В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. Политики и общественные деятели поздравили украинцев, а также почтили память Героев Небесной Сотни.

24 канал собрал поздравления политиков с Днем Достоинства и Свободы.

Кстати Должны усвоить важные уроки, – Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение с поздравлениями. Глава государства подчеркнул, что главным достижением украинских революций является "новое сознание" власти и граждан.

Каждая власть в Украине будет иметь по меньшей мере 3 напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа,

– сказал президент.

Кроме этого, Зеленский отметил, что украинцы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки.

Кроме этого, от имени президента на Аллее Героев Небесной Сотни возложили цветы.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Денис Шмыгаль

Цветы к Аллее Героев принес и премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, политик зажег лампадки.

Политик поблагодарил всех украинцев за патриотизм, мужество и самоотверженность в деле защиты государства и его европейского вектора развития.

Герои не умирают. Светлая память,

– написал Шмыгаль в телеграме.

Сергей Шкарлет

Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет тоже поздравил украинцев. Он напомнил, что в 2013 году миллионы украинцев стали на защиту идеалов свободы и демократии и европейского выбора Украины

"Низкий поклон и вечная память павшим за Украину!" – отметил Шкарлет.

Политик пожелал украинцам единства и мирного неба над головой.

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Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в День Достоинства и Свободы вспоминают путь европейского развития, а также людей, чья отвага повлияла на ход истории.

Поэтому Разумков отметил, что единственная цель Украины – это развитие демократического, независимого и экономически сильного государства.

У День Гідності та Свободи ми згадуємо події, які були пройдені на нашому шляху європейського розвитку, і людей, чия відвага вплинула на хід історії. У нас одна мета - розбудова демократичної, незалежної та економічно сильної країни. І я щиро вірю в те, що ми разом її досягнемо! — Dmytro Razumkov (@DRazumkov) November 21, 2020

Андрей Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что особыми чертами украинцев всегда были чувство достоинства и стремление к свободе. Наиболее ярко эти черты проявились во время революций.

Две революции доказали: ни одна власть в Украине априори не может быть сакральной. И если политики будут забывать об этом, народ быстро напомнит им кто в доме хозяин,

– отметил Ермак.

Ермак добавил, что страна всегда будет помнить о тех, кто отстаивал свободу и достоинство.

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Юлия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" отметила, что День Достоинства и Свободы – это день самого дорогого, что есть у человека. По словам Тимошенко, это именно те ценности, благодаря которым выживает нация.

Мы еще не знаем, как его правильно отмечать... В нашем арсенале его чествования ничего, кроме осознанного молчания, кроме грусти и боли. "Пливе кача" через Майдан, – добавила Тимошенко.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины и лидер "Евросолидарности" отметил, что Революция Достоинства имела целью несколько больше, чем смену власти. Тогда украинцы сделали ценностный выбор.

"Украинцы рождены жить свободными. Мы стоим на страже своей свободы. Мы не предадим наше достоинство", – отметил Порошенко.

Елена Зеленская

Первая леди Украины также поздравила украинцев.

Достойны – те, кто действует. Украина – страна достойных. С Днем Достоинства и Свободы!

– отметила Зеленская.