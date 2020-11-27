В День памяти жертв Голодомора 28 ноября в Украине традиционно отметят замученных голодом минутой молчания или молитвой, посетят поминальное богослужение, вспоминая убитых коммунистическим тоталитарным режимом соотечественников. Какие мероприятия чествования пройдут в городах Украины читайте в материале 24 канала.

Заметим, что ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв трех голодоморов – Голодомора 1932 – 1933 годов и массовых голодов 1921 – 1923 и 1946 – 1947 годов. В 2020 году – это 28 ноября, сообщает 24 канал. Все украинцы могут присоединиться к акции "Зажги свечу памяти": в 16:00 провести минуту молчания и поставить на подоконник зажженную свечу.

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Какие мероприятия запланированы в Киеве

В Киеве в 16:00 память жертв Голодомора почтят минутой молчания, приспустят государственные флаги, ограничат проведение развлекательных мероприятий.

В столице также пройдут скорбные молитвы, церемонии возложения цветов и установления свечей. В частности – на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" (улица Лаврская, 3) к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов на Михайловской площади и других памятных местах.



Зеленский с женой на чествовании памяти жертв Голодомора в 2019 году / Фото "Ракурс"

Киевляне также присоединятся к всеукраинской акции "Зажги свечу".

В онлайн-формате и соцсетях запланированы информационные, просветительские и другие тематические мероприятия под общим лозунгом "Сохрани память. Сохрани правду". В учебных заведениях Киева пройдут тематические уроки, воспитательные часы, лекции, мемориальные мероприятия, книжные и фотовыставки.

До 6 декабря в киевской Публичной библиотеке имени Леси Украинки для взрослых организовали книжную выставку "Трагедия неистребимой воли".

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27 ноября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" – мероприятие по чествованию памяти с показом фильма и лекцией Юрия Граждана.

Также в онлайн-формате на вебсайте Госархива Киева можно ознакомиться с архивными документами "К годовщине памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине".

Львов

Во Львове 28 ноября на площади возле памятника Тарасу Шевченко представители власти, общественность и духовенство проведут совместную молитву и вспомнят память погибших минутой молчания. После – зажгут свечи и лампадки на площади.

27 ноября школьники Львова тоже присоединились ко Дню памяти жертв Голодомора. Во всех школах города состоялась минута молчания и тематические уроки, на которых просмотрели художественные и документальные фильмы о Голодоморе.

Также школьники приняли участие в общегородской акции "Принеси мне яблоко". Детей поощряли принести в школу 1 яблоко как символ памяти, бессмертия, чествования Матери-Земли и Украины. Собранные яблоки передадут на благотворительность (гериатрические центры, волонтерские организации, приюты для животных, натуралистические центры и т.п.).

Смотрите видеоролик "Ты принес мне яблоко?":

Добавим, что во Львове людям, которые пережили Голодомор 1932 – 1933 годов, выплатят единоразовую материальную помощь в размере 1000 гривен. Ее получат 89 человек.

Днепр

В Днепре в историческом музее имени Яворницкого открылась выставка о сопротивлении крестьянства советской власти в регионе "Долой коммуну и советскую власть". Там представлены редкие архивные документы о выступлениях против коллективизации в регионе в 1930 году.



Фрагмент выставки "Долой коммуну и советскую власть" / Фото "Мой Днепр"

Украинский институт изучения Холокоста "Ткума" и Музей "Памяти еврейского народа и Холокоста в Украине" тоже подготовили ряд мероприятий ко Дню памяти жертв Голодомора. В частности, это онлайн-вебинар "Научные дискуссии и память о геноциде", в котором примут участие доктора и кандидаты исторических наук, ведущие научные сотрудники музеев.

Кроме онлайн-вебинара, 29 ноября на ютуб-канале "Ткума" представят художественно-документальный фильм о Голодоморе "Красное ожерелье", который рассчитан и на детскую аудиторию.

Одесса

В Одессе 28 ноября в 10:00 на Лидерсовском бульваре возложат цветы и композиции из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов. Состоится и минута молчания.

В связи с проведением такого мероприятия и в целях безопасности его участников с 9:50 до 10:10 субботы временно прекратят движение транспорта (кроме общественного) по улице Леонтовича на участке от улицы Базарной до Лидерсовского бульвара.

В храмах Одессы проведут панихиды по жертвам трех голодоморов.

Горсовет Одессы также сообщил, что в ноябре в учреждениях дошкольного, внешкольного и общего среднего образования, а также библиотеках города пройдут мероприятия соответствующей тематики. При этом отметили, что мероприятия будут проходить с соблюдением карантинных требований.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине 1932 – 1933 годов:

Что известно о трех Голодоморах в Украине