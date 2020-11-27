День памяти жертв Голодомора 2020: какие мероприятия запланированы в городах Украины
В День памяти жертв Голодомора 28 ноября в Украине традиционно отметят замученных голодом минутой молчания или молитвой, посетят поминальное богослужение, вспоминая убитых коммунистическим тоталитарным режимом соотечественников. Какие мероприятия чествования пройдут в городах Украины читайте в материале 24 канала.
Заметим, что ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв трех голодоморов – Голодомора 1932 – 1933 годов и массовых голодов 1921 – 1923 и 1946 – 1947 годов. В 2020 году – это 28 ноября, сообщает 24 канал. Все украинцы могут присоединиться к акции "Зажги свечу памяти": в 16:00 провести минуту молчания и поставить на подоконник зажженную свечу.
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Какие мероприятия запланированы в Киеве
В Киеве в 16:00 память жертв Голодомора почтят минутой молчания, приспустят государственные флаги, ограничат проведение развлекательных мероприятий.
В столице также пройдут скорбные молитвы, церемонии возложения цветов и установления свечей. В частности – на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" (улица Лаврская, 3) к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов на Михайловской площади и других памятных местах.
Зеленский с женой на чествовании памяти жертв Голодомора в 2019 году / Фото "Ракурс"
Киевляне также присоединятся к всеукраинской акции "Зажги свечу".
В онлайн-формате и соцсетях запланированы информационные, просветительские и другие тематические мероприятия под общим лозунгом "Сохрани память. Сохрани правду". В учебных заведениях Киева пройдут тематические уроки, воспитательные часы, лекции, мемориальные мероприятия, книжные и фотовыставки.
До 6 декабря в киевской Публичной библиотеке имени Леси Украинки для взрослых организовали книжную выставку "Трагедия неистребимой воли".
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27 ноября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" – мероприятие по чествованию памяти с показом фильма и лекцией Юрия Граждана.
Также в онлайн-формате на вебсайте Госархива Киева можно ознакомиться с архивными документами "К годовщине памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине".
Львов
Во Львове 28 ноября на площади возле памятника Тарасу Шевченко представители власти, общественность и духовенство проведут совместную молитву и вспомнят память погибших минутой молчания. После – зажгут свечи и лампадки на площади.
27 ноября школьники Львова тоже присоединились ко Дню памяти жертв Голодомора. Во всех школах города состоялась минута молчания и тематические уроки, на которых просмотрели художественные и документальные фильмы о Голодоморе.
Также школьники приняли участие в общегородской акции "Принеси мне яблоко". Детей поощряли принести в школу 1 яблоко как символ памяти, бессмертия, чествования Матери-Земли и Украины. Собранные яблоки передадут на благотворительность (гериатрические центры, волонтерские организации, приюты для животных, натуралистические центры и т.п.).
Смотрите видеоролик "Ты принес мне яблоко?":
Добавим, что во Львове людям, которые пережили Голодомор 1932 – 1933 годов, выплатят единоразовую материальную помощь в размере 1000 гривен. Ее получат 89 человек.
Днепр
В Днепре в историческом музее имени Яворницкого открылась выставка о сопротивлении крестьянства советской власти в регионе "Долой коммуну и советскую власть". Там представлены редкие архивные документы о выступлениях против коллективизации в регионе в 1930 году.
Фрагмент выставки "Долой коммуну и советскую власть" / Фото "Мой Днепр"
Украинский институт изучения Холокоста "Ткума" и Музей "Памяти еврейского народа и Холокоста в Украине" тоже подготовили ряд мероприятий ко Дню памяти жертв Голодомора. В частности, это онлайн-вебинар "Научные дискуссии и память о геноциде", в котором примут участие доктора и кандидаты исторических наук, ведущие научные сотрудники музеев.
Кроме онлайн-вебинара, 29 ноября на ютуб-канале "Ткума" представят художественно-документальный фильм о Голодоморе "Красное ожерелье", который рассчитан и на детскую аудиторию.
Одесса
В Одессе 28 ноября в 10:00 на Лидерсовском бульваре возложат цветы и композиции из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов. Состоится и минута молчания.
В связи с проведением такого мероприятия и в целях безопасности его участников с 9:50 до 10:10 субботы временно прекратят движение транспорта (кроме общественного) по улице Леонтовича на участке от улицы Базарной до Лидерсовского бульвара.
В храмах Одессы проведут панихиды по жертвам трех голодоморов.
Горсовет Одессы также сообщил, что в ноябре в учреждениях дошкольного, внешкольного и общего среднего образования, а также библиотеках города пройдут мероприятия соответствующей тематики. При этом отметили, что мероприятия будут проходить с соблюдением карантинных требований.
Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине 1932 – 1933 годов:
Что известно о трех Голодоморах в Украине
- Украинцы пережили 3 голодомора в ХХ веке: 1921 – 1923, 1932 – 1933 и голод 1946 – 1947 годов.
- Голодомор в Украине 1921 – 1923 годов. Советская власть устроила массовое уничтожение коренного украинского населения с признаками этнической чистки через мор голодом в южных губерниях УССР. Советская власть вывозила с тех территорий хлеб на фоне засухи и неурожая на Кубани и Поволжье.
- Голодомор в Украине 1946 – 1947 годов. Массовый голод в те годы был вызван не так послевоенным неурожаем, как спланированной акцией сталинского Политбюро. Цель – забрать у крестьян остатки зерна и продать или подарить его братским режимам в социалистическом лагере.
- Среди самых трагических страниц истории нашего народа особенно печальное место занимает Голодомор 1932 – 1933 годов. По разным данным, тогда от голода погибли от 4,5 до 10 миллионов человек.
- Этому предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, "раскулачивание" крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор в селах. Так, крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.
- Руководство СССР намеревалось уничтожить часть украинцев, но официально отрицало факт массовой смертности в Украине от голода в 1932 – 1933 годах. Только с восстановлением государственной независимости украинский народ смог сорвать табу с темы Голодомора и жестокого убийства советской властью миллионов украинцев.
- К 75-й годовщине Голодомора, в 2008 году, под руководством Украинского института национальной памяти создали Национальную книгу памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов. Она состоит из 18 региональных томов и одного сводного. Этот список не исчерпывающий, ведь работа по установлению масштабов Голодомора продолжается.
- 28 ноября 2006 года законом Украины Голодомор 1932 – 1933 годов был признан геноцидом украинского народа.
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