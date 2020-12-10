В мире 10 декабря отмечают международный День прав человека. Его провозгласила 70 лет назад Генассамблея ООН, чтобы привлечь внимание к Всеобщей декларации прав человека как к общему идеалу для всех людей и народов. Больше о Дне прав человека и чьи права больше всего нарушают в Украине – читайте в материале 24 канала.

Что известно о Дне прав человека

Именно 10 декабря 1948 года ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, пишет 24 канал. Это был первый универсальный международный акт по правам человека, который провозглашает гражданские и политические права и свободы личности – равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие.

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В документе также указано, что все люди имеют равные права, которые не зависят от их расы, пола, языка, религии и тому подобное .

. В основу декларации прав человека заложили все наработки человеческой мысли, которые были на тот момент в этом вопросе. Это был первый опыт коллективной разработки универсального документа по правам человека.

Заметим, что положения декларации прав человека имеют рекомендательный характер. Однако на сегодня принципы документа лежат в основе многих пактов, конвенций и договоров по правам человека, заключенных с 1948 года.

Так, в 1966 году Генассамблея ООН приняла "Международный пакт о гражданских и политических правах" и "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах". Оба пакта вместе с Общей декларацией прав человека составили Международный билль о правах человека. Украина ратифицировала эти пакты в 1973 году.

На сегодня многие страны включают основные положения декларации в свое базовое законодательство и конституции.



Генассамблея ООН в 1950 году провозгласила празднование 10 декабря Международного дня прав человека / Фото "День"

Санкции за нарушение прав человека

Заметим, что именно в День прав человека вступит в силу механизм введения санкций за нарушение прав человека, который Евросоюз одобрил накануне. Новый режим санкций во многом аналогичен принятому в США "акту Магнитского". Последний позволяет вводить санкции за нарушение прав человека. Действие механизма санкций от ЕС будет распространяться на весь мир, на государственные и негосударственные субъекты.

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Так, ЕС сможет вводить санкции против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека по всему миру, причастных к таким нарушениям или связанных с ними. Речь идет о запрете на въезд в ЕС и замораживании активов.

Кроме того, европейским субъектам будет запрещено финансировать таких лиц.

Чьи права больше всего нарушают в Украине

Журналисты

В Украине больше всего права нарушаются на оккупированных территориях, в частности в оккупированном Крыму. Среди сфер деятельности больше всего нарушений – в журналистской работе. Среда для СМИ оставалась опасной в 2019 году. Об этом свидетельствует доклад о соблюдении прав человека в 2019 году, который представил в ноябре 2020 года руководитель правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот.

Так, в течение 2019 года в Украине зафиксировали не менее 11 случаев избиения журналистов, 1 журналиста убили. В документе вспомнили журналиста-расследователя Вадима Комарова, который умер летом 2019 года от травм головы после того, как его жестоко избили неизвестные.

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Журналист Вадим Комаров, погибший после избиения неизвестными / Фото pero.org.ua

Журналисты получают угрозы, чувствуют преграды в работе, иногда со стороны органов власти. В частности имеет место повреждение их техники, ограничивается доступ журналистов на официальные мероприятия,

– было указано в докладе Human Rights Watch.

Там также отметили, что до сих пор не привлекли к ответственности причастных к убийствам на Майдане 2014 года и к насилию в Одессе.

Пенсионеры в оккупации

На оккупированных территориях нарушаются права пенсионеров. В Восточной Украине в 2019 году зафиксировали значительное уменьшение количества жертв среди гражданских. Впрочем активные атаки на гражданские учреждения продолжаются.

Дети

Только за первых 2 месяца 2019 года втрое возросло количество обстрелов школ с обеих сторон военного конфликта, говорилось в докладе. Всего за 6 лет войны на Донбассе убили 147 детей.

Оккупированный Крым

В оккупированном Крыму российские власти продолжают преследовать крымских татар. По данным американских правозащитников, только в марте 2019 года российские власти арестовали 24 человека в Крыму, большинство из которых – активные члены "Крымской солидарности". Ни одного из задержанных не обвинили в причастности к насилию. По крайней мере 4 из них пытали.

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Религия

Правозащитники сообщали также о преследовании на религиозной почве на подконтрольной властям территории после создания Православной церкви Украины.

В Украине имели место запугивания и угрозы в отношении членов Украинской православной церкви, в некоторых случаях полиция не реагировала на эти факты, а иногда была причастна к ним,

– указано в докладе.

"Служба безопасности Украины провела десятки рейдов на дома священников или церкви, связанные с Русской православной церковью", – писали исследователи, однако не уточняли причин этих рейдов.

Нацменьшинства

При этом, по данным Human Rights Watch, в Украине в 2019 году улучшилась ситуация с соблюдением прав меньшинств. В подтверждение этому авторы исследования назвали мирное проведение крупнейшего в истории Украины Марша равенства, в котором приняли участие до 8 тысяч человек. Улучшилась также работа полиции в вопросе защиты прав представителей меньшинств.



Марш равенства в Киеве

Пандемия коронавируса

Когда началась пандемия и был введен карантин, стало ясно, что те условия, с которыми столкнулись, в том числе Нацполиция, требуют дополнительного внимания. Об этом в ноябре заявил исполнительный директор Ассоциации Украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Вадим Пивоваров.

Первые этапы карантина наглядно продемонстрировали – из-за ряда причин силовики не были готовы выполнять возложенные на них задачи обеспечения баланса интересов, как для власти – в сдерживании распространения болезни и поддержании стабильности в государстве; так и для граждан – в неприкосновенности их прав и законных интересов,

– рассказал Пивоваров.

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Он отметил, что были очевидные просчеты в законодательных и управленческих решениях парламента и правительства, которые привели к определенной растерянности правоохранителей. Их действия колебались в разные стороны – то в сторону необоснованных жестоких задержаний в самом начале карантина, до, наоборот – откровенного игнорирования факта совершения таких правонарушений.

"Мы понимаем, что был новый вызов для Украины, но, как видим, государство не было подготовлено и первые решения были хаотичны", – добавил Пивоваров.



Украинские полицейские во время пандемии коронавируса

Какие мероприятия состоятся ко Дню прав человека

Международный фестиваль документального кино о правах человека DocudaysUA запускает на своей платформе DocuSpace 3 новых фильма, которых не было на весеннем фестивале. Также состоится онлайн-показ ко Дню прав человека.

Так, 10 декабря в 15:00 на платформе Docu/Club покажут документальную ленту "В другом мире" , которую будет сопровождать зум-дискуссия. Это фильм о польской семейной паре, которая встает перед выбором – сохранить ли беременность, зная, что родится ребенок с синдромом Дауна. Как раз осенью Польшу всколыхнули массовые протесты из-за попытки правительства запретить аборты в случае неизлечимой болезни плода.

, которую будет сопровождать зум-дискуссия. Это фильм о польской семейной паре, которая встает перед выбором – сохранить ли беременность, зная, что родится ребенок с синдромом Дауна. Как раз осенью Польшу всколыхнули массовые протесты из-за попытки правительства запретить аборты в случае неизлечимой болезни плода. В течение декабря в онлайн-кинотеатре DocuSpace будут показывать документальный фильм финского режиссера Джона Уэбстера "Лицом к лицу" . В нем показаны диалоги между убийцами и людьми, которые потеряли близких. Просмотр стоит 50 гривен.

. В нем показаны диалоги между убийцами и людьми, которые потеряли близких. Просмотр стоит 50 гривен. 11 декабря в 19:00 состоится онлайн-дискуссия "Віч-на-віч: як знизити рівень злочинності шляхом діалогу?", которая будет поднимать тему восстановительного правосудия. Эксперты будут рассуждать, есть ли способы наказания, кроме заключения, которые могут дать осужденным подросткам шанс исправить ошибку.

На DocuSpace также можно посмотреть 3 ленты, которые не вошли в нынешнюю программу: "Я иду" Йоргена Лета, датского документалиста-экспериментатора, который работал вместе с Ларсом фон Триером над фильмом "Пять препятствий"; черная документальная комедия "Животные" Йонаса Шпристерсбаха; "У меня была мечта" Клавдии Тоси.

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"ИЗОЛЯЦИЯ: must speak"

10 декабря в 16:30 состоится презентация проекта "ИЗОЛЯЦИЯ: must speak". Мероприятие организовывает МИД в сотрудничестве с Украинским институтом, МБФ "ИЗОЛЯЦИЯ" и журналистом, писателем, экс-политзаключенным Станиславом Асеевым.

"ИЗОЛЯЦИЯ: must speak" – это комплексный проект, который объединит политическую и информационную кампанию с художественной составляющей. Его презентация будет проходить именно в День прав человека, чтобы привлечь внимание международного сообщества к фактам применения пыток и антигуманной деятельности в незаконной тюрьме "ИЗОЛЯЦИЯ", а также для ее скорейшего закрытия.

Мероприятие будет проходить в смешанном формате (в офлайн- и онлайн-режиме) и предусматривать короткие выступления спикеров, после которых будет открыта возможность для дискуссии. К участию в онлайн-формате приглашаются представители дипломатического корпуса, неправительственных организаций, СМИ, правозащитники.

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Онлайн-трансляция мероприятия состоится на английском и украинском языках на фейсбук-страницах МИД, Украинского института и "ИЗОЛЯЦИИ".