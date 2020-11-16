Вторжение инопланетян и говорящие бактерии: интересные факты о радио
В Украине ежегодно 16 ноября отмечают День работников радио, телевидения и связи. Интересные факты, связанные с радио – читайте в нашем материале.
Редакция 24 канала собрала интересные факты о радио, которые вы могли не знать.
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Интересные и малоизвестные факты о радио
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Как радио спасло Эйфелеву башню
Жители Парижа невзлюбили Эйфелеву башню, ее планировали демонтировать через 20 лет. Но благодаря стационарной радиостанции, которую там установили, символ Франции был спасен.
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Жители США и нападения инопланетян
Радиопостановка "Война миров", которую транслировали в конце 30-х годов, изрядно напугала жителей США. Люди подумали, что по радио транслируются реальные новости о нападении инопланетян! Американцы были настолько напуганы, что начали звонить в службу спасения, а это привело к перегрузке телефонных линий.
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Хакеры и радио
Благодаря радио появилось слово "хакер" – так называли взломщиков секретных паролей на радиостанциях.
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Говорят ли бактерии с помощью радиоволны?
В 2009 году лауреат Нобелевской премии по математике Люк Монтанье заявил, что бактерии могут использовать радиоволны для общения друг с другом. Другие ученые говорят, что это вполне возможно, хотя подтвержденных фактов нет.
Радио играло важную роль во Второй мировой войне / Фото pexels
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Начало украинского радио
Что касается украинского радио, то оно начало вещание в 1924 году. В 19:00 16 ноября в Харькове через маломощный передатчик вышла в эфир первая отечественная радиопередача. Первые слова украинского радио услышали 70 радиолюбителей. Именно в этот день отмечают праздник работники радио, телевидения и связи.
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Вторая мировая и радио
Важную роль в годы Второй мировой войны играло украинском радио. Оно ни разу не прекращало свою работу и оттуда велись регулярные передачи на украинском.
В 1941 году бандурист Украинского радио Андрей Бобырь служил в авиации. Бандуру он взял с собой и перевозил в крыле самолета. По окончании войны именно на этом инструменте Бобырь выполнил музыкальный позывной Украинского радио – "Реве та стогне Дніпр широкий".
По состоянию на 1945 год объем украинского республиканского вещания составлял 10 часов в сутки.
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Гимн Украины транслировали по радио раньше, чем его официально утвердили
Украинское радио начало транслировать "Ще не вмерла України і слава, і воля…" почти за полгода до того, как Верховная Рада официально утвердила эту песню государственным гимном Украины.
Что означает День радио и телевидения?Профессиональный праздник специалистов связи, которые обеспечивают работу телефонных и интернет сетей. Его отмечают 16 ноября, ведь именно в этот день, в 1924 году, в Харькове начала работать первая украиноязычная радиостанция.
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