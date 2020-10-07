Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 68 день рождения. Специально к "всероссийскому празднику" движение Pussy Riot вывесило радужные флаги ЛГБТ на здании администрации Путина и других административных зданиях России.

Радужные флаги также появились на зданиях ФСБ на Лубянке, Верховного суда, Министерства культуры и органов внутренних дел в Басманном районе Москвы, сообщает Pussy Riot.

К слову "Бог любит всех детей своих": Папа Римский поддержал ЛГБТ-сообщество

Вот он, ваш мир – в нем тюрьма детского дома лучше, чем свобода, а отсутствие какой-либо любви лучше, чем любовь двух родителей,

– подчеркнули в Pussy Riot.

Участники акции также выразили свои требования к российским властям:

Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне.

Прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТ-сообществу.

Принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации.

Легализовать однополые партнерства.

Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей.

Отменить действующий закон о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений" как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения.

Сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТ.

На админзданиях России вывесили флаги ЛГБТ: смотрите фото (Pussy Riot)

Что ранее Путин говорил о ЛГБТ

В России никогда не было, нет и не будет никаких ограничений по признаку сексуальной ориентации,

– заявил Путин в июле 2020 года.

Тогда на совещании российскому президенту рассказали, что на посольство США вывесили флаг ЛГБТ. Путин отметился грубым дискриминационным заявлением, что это "демонстрирует, кто там работает". Так что, Владимир Владимирович, кто же работает в вашей администрации?

Путин о ЛГБТ: смотрите видео