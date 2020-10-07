В Киеве по-особенному вспомнили о том, что 7 октября президент России Владимир Путин празднует свой 68 день рождения. Активисты пришли под посольство РФ в столице с похоронным венком, к которому было прикреплено изображение Путина.

На картинке виднелась надпись "Гаагский трибунал расследует преступления Путина". Кроме того, на стенах российского посольства люди устроили своеобразное лазерное шоу. Фото и видео с акции обнародовал на своей фейсбук-странице Роман Малко.

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Так, на посольстве раз за разом появлялись карикатурные изображения Владимира Путина, а также надпись "Путин – х**ло".



Похоронный венок под российским посольством / Фото с фейсбук-страницы Романа Малко

Акцию, которую символично назвали "Минус год жизни", организовала общественная организация "Агентство развития демократии и информационных свобод". Цель мероприятия – привлечь внимание к действиям и политике России как государства-агрессора, совершающего акты террора по всему земному шару.

"Лазерное шоу" на стенах российского посольства: видео

"Путин превратился в одиозную фигуру мировой политики, на которую с плохо скрытым удивлением и раздражением смотрит почти все международное сообщество", – считают активисты.



"Лазерное шоу" под российским посольством в Киеве / Фото "Укринформ"



Появился на здании и известный лозунг, сказанный в 2014 году здесь же исполняющим обязанности главы МИД Дещицей / Фото с фейсбук-страницы Романа Малко

Обратите внимание! В России, кроме дня рождения Путина, вспоминают еще одну дату – годовщину трагической гибели журналистки Анны Политковской. Ее убили несколькими выстрелами в спину в лифте дома, где она жила, 7 октября 2006 года. Политковская была оппозиционной журналисткой и часто критиковала Путина, поэтому ее смерть долго называли "подарком" для российского президента.