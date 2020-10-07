То, что накануне дня рождения российского президента Владимира Путина появилось сообщение о его встрече с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком –​ кремлевский сигнал о том, какого украинского лидера хотели бы видеть в Кремле.

Такого, взгляды которого в точности соответствуют российской политической повестке.

Думаю, Виктор Медведчук делает все возможное, чтобы отвечать этому образу, – пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Праздник цинизма

Медведчук приезжает в Ново-Огарево поздравить Владимира Путина с днем рождения. Он осуждает украинский парламент за принятие постановления по местным выборам, которое, по его мнению – и, конечно, по мнению Путина – останавливает Минский процесс. Он уверен, что это не российская делегация блокирует переговоры, а украинская.

И он, конечно же, отдыхает с семьей в Крыму – а где же еще должен отдыхать настоящий украинский политик, понимающий всю ценность дружбы с Россией? И в этом же Крыму он делает себе и членам своей семьи прививку российской вакциной от коронавируса, последствия применения которой до сих пор вызывают серьезные сомнения у мировой медицины.

Считаю, что он поступает как лояльный представитель российской политической элиты – те тоже прививаются и вопросов не задают. А заодно просит Владимира Путина посодействовать приобретению этой вакцины для Украины. И помощи украинским предприятиям, которые раньше были ориентированы на российский рынок. И удовлетворенно кивает, когда Владимир Путин рассказывает, как у него болит сердце, когда он задумывается о проблемах украинских рабочих.

Уверен, весь этот праздник цинизма – это и есть российская политика. И Медведчук, кажется, чувствует себя в этом мрачном озере как рыба в воде. И не оставляет у Путина и других представителей российской политической элиты никаких сомнений в том, что это настоящая политика и есть.

Чего на самом деле хочет Путин от Медведчука?

Мне кажется, что именно такого человека в Москве хотели бы видеть украинским президентом. Собственно, в Москве этого никогда и не скрывали. Есть только вопрос – как Медведчука этим президентом избрать? Ведь вовсе не все украинцы радуются тому, что их депутаты отдыхают в оккупированном Крыму. Вовсе не все украинцы верят Путину, когда он после шести лет войны против Украины, после оккупации Крыма и Донбасса, после смертей и разрушений рассказывает о том, как у него болит сердце, когда он думает об украинских проблемах.

Вовсе не все украинцы считают, что шапито, которое всякий раз разыгрывается в резиденции Путина на встречах с лояльными российскому президенту постсоветскими визитерами – это политика. Даже если в Кремле никакой другой политики не знают – как человек, никогда не пробовавший ничего сладкого, не понимает, что такое десерт.

Интересно! Путин очень нервничает

Уверен: вопрос о том, как привести к власти Медведчука и одним махом решить все проблемы, которые существуют во взаимоотношениях между Россией и Украиной, и есть для Кремля самый главный вопрос на украинском направлении. А вовсе не прекращение войны, не возвращение Крыма и Донбасса, не восстановление территориальной целостности Украины и не добрососедские отношения.

Нет – считаю, что Кремлю нужен украинский президент, который будет поддакивать Путину. Ни на что меньшее в Москве не согласятся.