В первое воскресенье ноября свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. По этому случаю их уже поздравил Президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что то, чем они занимаются – это не работа, а настоящая миссия.

Это прежде всего зов души и сердца, ведь работа работников социальной сферы охватывает все возрастные и социальные категории населения, подчеркнул Владимир Зеленский в своем телеграме.

Интересно 1 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Благодаря заботе патронатных воспитателей дети, которые остались без родительской опеки, получают семейный уют и снова учатся доверять и любить,

– подчеркнул президент.

Он убежден, что именно социальные работники – настоящие движители инклюзивного образования. Мол, они адаптируют детей с инвалидностью к полноценной жизни и убирают искусственные границы между детьми, опрометчиво созданные взрослыми.

"Своими действиями социальные работники реализуют в обществе милосердие, заботясь о людях, которые оказались на улице", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также упомянул и о пандемии коронавируса, что принесла в жизнь людей существенные ограничения, которые наиболее остро переживают одинокие люди с инвалидностью и граждане пожилого возраста.

Впрочем, подчеркнул Зеленский, мостиком безбарьерности в этом стали социальные работники, каждый визит которых добавляет энергии и помогает избежать ощущения одиночества.

Уважаемые работники социальной сферы! Пусть этот день согреет вас теплом благодарности от каждого украинца, которому вы отдали частичку своего сердца. Благодаря вам мы ежедневно убеждаемся – мир держится на доброте. Сил вам и воодушевления!

– написал президент.