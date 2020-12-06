В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил. По случаю этого праздника звучит много теплых слов. Защитников Украины в годы войны поздравляют и высшее руководство государства, и видные общественные деятели, интеллигенция, а также обычные граждане государства.

Как украинских военных поздравляют с праздником политики и общественные деятели, читайте в подборке 24 канала.

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Президент Зеленский

Глава государства успел поздравить украинских воинов и виртуально, и реально. В соцсетях его приветствие обнародовал штаб ООС.

Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу – с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан. Быть военнослужащим Вооруженных Сил Украины нелегко, ведь именно на ваших плечах лежит наибольший груз ответственности за судьбу украинского государства и защиту его территориальной целостности,

– говорится в поздравлении.

Зеленский пожелал военным крепкого здоровья, благосостояния, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины.

Премьер Шмыгаль

Глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль тоже присоединился к поздравлениям по случаю праздника. Он поблагодарил защитников за мужество, силу и отвагу.

Украинские военнослужащие – щит и гордость нашего государства. Честь и почет всем воинам, стоящим на защите Украины и каждого из нас,

– написал он.

Спикер Разумков

Дмитрий Разумков, в свою очередь, написал, что День ВСУ – это праздник тех, кто "не просто защищает границы нашего государства и несет службу, а защищает Украину, часто рискуя своей жизнью".

"Сегодня мы также чествуем военных, которые погибли за нашу страну. И каждый на своем месте, на своем посту, на своем боевом дежурстве должен делать все, чтобы последующие листы в Книге памяти были пустыми. Я со своей стороны буду делать все для этого возможное. Нам нужны мир, возвращение территорий и сохранение жизни наших людей!" – подчеркнул он.

Министр обороны Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил военнослужащих и поблагодарил их за службу. Он также назвал "священным" назначение ВСУ – защитить страну.

"Подвиг наших героев, ратная служба военных и доблестный труд миллионов украинцев вселяют надежду на освобождение родной земли от российской оккупации. Спасибо всем, чья профессия с оружием в руках защищать мир, спокойствие, дома украинцев. Спасибо каждому воину, кто встречает этот праздник, держа оборону на передовой. Спасибо семьям, разделяющим бремя и невзгоды военной службы со своими родителями, мужьями, женами, сыновьями и дочерьми. Спасибо патриотам, которые помогают преодолевать тяжелый и жертвенный путь украинского воина", – говорится в его обращении.

Петр Порошенко

Пятый украинский президент, а теперь народный депутат Петр Порошенко назвал воинов "лучшими сыновьями и дочерьми государства".

Вы защитили и защищаете его от российской агрессии. Именно вы являетесь ключевым гарантом независимости страны и свободы каждого гражданина. Естественно, что Вооруженные силы пользуются наибольшим уважением и доверием общества. Как армия с народом, так и народ – с армией,

– говорится в его поздравлении.

Юлия Тимошенко

Лидер БЮТ подчеркнула, что Украина сумела себя защитить только благодаря мужественным военным. Она поблагодарила их за работу и службу, за достоинство и честь.

"Вот уже несколько лет мы живем в новом мире. В том мире, где свою независимость и свою свободу действительно надо защищать. В том мире, где герои являются твоими современниками. В том мире, где враг уже далеко не "условный", не мнимый, а вполне настоящий. И хвала Господу, что у нас появилась эта Сила – Вооруженные Силы Украины. Сила, на которую может положиться государство и нация", – отметила она.

Глава Минздрава Степанов

Максим Степанов написал, что много раз посещал военный госпиталь и видел там серьезно раненых бойцов.

"Как и многие из вас, общался с теми, кто прошел настоящий ад на передовой, однако ни секунды не пожалел, что пошел на защиту своей страны. Благодаря таким парням и девушкам мы имеем счастье жить в свободной и демократической Украине. Впереди – только победа, в этом я уверен! Спасибо каждому военному за профессионализм, веру и отвагу. Берегите себя и будьте здоровы!" – говорится в его поздравлении.

Мэр Садовый

Городской глава Львова Андрей Садовый напомнил, как важно поблагодарить украинских защитников. Он призвал сделать это всех, кто имеет знакомых военных.

Наши дети имеют будущее благодаря Вам. Позвоните сегодня к своему другу, знакомой, сыну или сестре, которые служили или служат в Вооруженных Силах Украины и скажите "спасибо"! Это действительно важно. Слава Украинской Армии!

– написал он.

Мэр Кличко

Городской глава Киева Виталий Кличко тоже присоединился к поздравлениям по случаю праздника. Так, мэр столицы уверен: мир вскоре вернется в Украину.

"Друзья! Сегодня день мужественных и сильных, самых преданных патриотов Украины. Тех, кто защищает нашу землю от агрессора. Тех, благодаря кому украинское государство сохранило свою независимость. Я поздравляю наших героев с Днем Вооруженных Сил Украины! Низкий поклон вам. И светлая память тем, кто отдал свою жизнь за будущее европейской Украины... Мир вернется на нашу землю и мы восстановим территориальную целостность своей страны!" – отметил он.

Святослав Вакарчук

Экс-нардеп и музыкант Святослав Вакарчук тоже присоединился к поздравлениям.

"С праздником, настоящие! С Днем Вооруженных сил Украины! Ваши преданность, смелость, несокрушимость – пример, который вдохновляет и показывает, что является настоящим в нашей жизни. Спасибо вам, ребята!" – говорится в его поздравлении.

Митрополит Епифаний

Глава Православной церкви Украины подчеркнул, что военнослужащий – это высокое призвание.

"Это призвание защищать соотечественников, свою Родину, родной дом и близких, оборонять их от вражеских посягательств и быть готовым пожертвовать собственной жизнью ради других. Трудно переоценить подвиг, на который идут сотни тысяч храбрых украинских сыновей и дочерей, чтобы мы с вами, несмотря на агрессию России, сегодня под мирным небом жили, учились, работали в собственной независимой стране, молились на родном языке в родной церкви", – говорится в его поздравлении.

Епифаний добавил: в храмах ПЦУ ежедневно звучат молитвы за каждого живого военного и тех, кто отошел в вечность.

Олег Сенцов

Украинский режиссер и писатель, бывший пленник Кремля Олег Сенцов тоже поздравил защитников с праздником.

Поздравляю всех ребят, которые защищают нашу страну от врага. С праздником вас! Слава Украине!

– написал он.

Больше о том, как поздравляют Вооруженные Силы Украины в их день – читайте по ссылке.