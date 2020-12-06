Офис Президента поздравил всех военных с Днем Вооруженных Сил Украины и заверил, что армия Украины стала одной из самых сильных в Европе. Также ВСУ ежегодно учится в зарубежных коллег и перебирают профессиональный опыт.

Украинские военные не только учатся, но и делятся опытом. Такое заявление опубликовали в телеграм-канале Офиса Президента.

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"Общепризнанный факт, что армия Украины стала одной из самых сильных в Европе. Наши воины обучают военных держав-партнеров того, что такое современная война и как успешно противодействовать врагу, с каким бы технически обеспеченным он ни был", – отметили в ОП.

Также там отметили, что оборона страны не может быть только военной задачей. Именно поэтому в Украине пытаются способствовать этому вопросу.

Это также и дипломатическое обеспечение, и политическое взаимодействие. Именно поэтому власть Украины последовательно расширяет возможности государства на международной арене,

– заверили в ведомстве.

Справка. В Украине 6 декабря День Вооруженных сил Украины. Этот праздник был утвержден постановлением Верховной Рады в 1993 году. Подробнее о празднике – читайте по ссылке.

Кто поддерживает Украину

Спасибо именно плодотворному сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки. В ОП добавили, что именно благодаря им Украина испытывает гораздо более высокий уровень уверенности в своих возможностях защищаться.

В ОП добавили, что именно благодаря им Украина испытывает гораздо более высокий уровень уверенности в своих возможностях защищаться. Также есть общее партнерство в военно-промышленной сфере с Турцией . Это гарантирует обеспечение армии Украины рядом сверхсовременных и эффективных систем для обороны страны.

. Это гарантирует обеспечение армии Украины рядом сверхсовременных и эффективных систем для обороны страны. Обеспечения модернизации украинских Военно-морских сил происходит благодаря стратегическим отношениям с Великобританией .

. Также в ОП отметили близкие отношения с Литвой и Польшей, Германией и Францией и другими странами-партнерами, которые пошагово помогают приблизить Украину к общеевропейской системе безопасности.

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