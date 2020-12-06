В Донецкой области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Вооруженных сил Украины. В частности, состоялось возложение цветов к мемориалам погибшим в войне на Донбассе военным, которые находятся на месте боевых действий на севере области.

Участие в мероприятиях приняли заместитель главы Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, заместитель командующего ООС Эдуард Москалев, городской глава Краматорска Александр Гончаренко, представители Донецкой ОГА и военнослужащие. Об этом информирует пресс-служба Донецкой ОГА.

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Уважаемые военнослужащие! Позвольте поздравить вас с праздником. Вы спасли страну от российской оккупации, ценой которой непременно стали бы многочисленные жертвы и упадок нашего государства. Спасибо вам за это! Сегодня мы вспоминаем военных и добровольцев, сотрудников СБУ, полиции и волонтеров, всех тех, кто неутомимым трудом и ценой собственной жизни приближал освобождение наших городов и победу,

– сказал во время чествования воинов Филашкин.

Представители власти и военные возложили цветы к мемориалам, расположенным на горе Карачун, местам боев возле Славянска и к мемориальному комплексу погибшим воинам АТО на трассе Краматорск – Славянск.

Возложение цветов к мемориалам погибших воинов в Донецкой области / Фото пресс-служба Донецкой ОГА

Обратите внимание! 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Праздник установлен и утвержден постановлением Верховной Рады с 1993 года.

До военной агрессии России против Украины, которая началась в 2014 году и продолжается до сих пор, торжества ограничивались возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата, вручением госнаград и концертами.

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С начала войны на Донбассе в Украине ежегодно 6 декабря проводят чествования памяти павших в этом противостоянии защитников, возложение цветов к мемориалам, божественные литургии в церквях.