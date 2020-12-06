Ценой собственной жизни приближали освобождение: на Донбассе почтили погибших воинов – фото
В Донецкой области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Вооруженных сил Украины. В частности, состоялось возложение цветов к мемориалам погибшим в войне на Донбассе военным, которые находятся на месте боевых действий на севере области.
Участие в мероприятиях приняли заместитель главы Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, заместитель командующего ООС Эдуард Москалев, городской глава Краматорска Александр Гончаренко, представители Донецкой ОГА и военнослужащие. Об этом информирует пресс-служба Донецкой ОГА.
К теме Наш щит и гордость: как политики и общественные деятели поздравляют воинов с Днем Вооруженных сил
Уважаемые военнослужащие! Позвольте поздравить вас с праздником. Вы спасли страну от российской оккупации, ценой которой непременно стали бы многочисленные жертвы и упадок нашего государства. Спасибо вам за это! Сегодня мы вспоминаем военных и добровольцев, сотрудников СБУ, полиции и волонтеров, всех тех, кто неутомимым трудом и ценой собственной жизни приближал освобождение наших городов и победу,
– сказал во время чествования воинов Филашкин.
Представители власти и военные возложили цветы к мемориалам, расположенным на горе Карачун, местам боев возле Славянска и к мемориальному комплексу погибшим воинам АТО на трассе Краматорск – Славянск.
Возложение цветов к мемориалам погибших воинов в Донецкой области / Фото пресс-служба Донецкой ОГА
До военной агрессии России против Украины, которая началась в 2014 году и продолжается до сих пор, торжества ограничивались возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата, вручением госнаград и концертами.
Смотрите также Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины отцу погибшего "айдаровца" Филипчука
С начала войны на Донбассе в Украине ежегодно 6 декабря проводят чествования памяти павших в этом противостоянии защитников, возложение цветов к мемориалам, божественные литургии в церквях.
Поделиться новостью