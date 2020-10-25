В зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской и Донецкой областях на Донбассе с начала суток 25 октября наблюдали режим прекращения огня. Боевики, наконец, не били по нашим территориям.

Нарушений достигнутых мирных договоренностей также не зафиксировали. Об этом говорится в ежедневной вечерней сводке пресс-центре ООС.

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Тишину наблюдали на всех участках линий разграничения.

25 октября в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано,

– сообщили в штабе ООС.

Однако наши военные находятся в полной готовности, чтобы в случае чего адекватно отреагировать на любые коварные и провокационные действия противника. Украинские военнослужащие же придерживаются режима прекращения огня.

Отмечают, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками.

Обратите внимание! С начала войны на Донбассе на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли почти 14 тысяч человек. Еще по меньшей мере 9,5 миллиона украинцев пострадали из-за агрессивных действий оккупантов. Всего участниками боевых действий на Донбассе стали примерно 420 тысяч украинских граждан.

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