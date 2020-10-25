В день выборов на Донбассе наконец была тишина
В зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской и Донецкой областях на Донбассе с начала суток 25 октября наблюдали режим прекращения огня. Боевики, наконец, не били по нашим территориям.
Нарушений достигнутых мирных договоренностей также не зафиксировали. Об этом говорится в ежедневной вечерней сводке пресс-центре ООС.
Важно Несмотря на провокации: перемирие позволило уменьшить украинские потери на Донбассе
Тишину наблюдали на всех участках линий разграничения.
25 октября в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано,
– сообщили в штабе ООС.
Однако наши военные находятся в полной готовности, чтобы в случае чего адекватно отреагировать на любые коварные и провокационные действия противника. Украинские военнослужащие же придерживаются режима прекращения огня.
Отмечают, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками.
Что было раньше
- За сутки 24 октября враг 4 раза нарушил договоренности и режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Так, стрелковое оружие вооруженные формирования РФ применили вблизи Каменки. А также дважды вблизи Шумив.
- Более того, в районе Водяного противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
- На провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли.
- Боевых потерь и ранений, к счастью, не было.