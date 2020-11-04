В день выборов в США зафиксировали более 90 тысяч зараженных COVID-19
В США за день голосования 4 ноября обнаружили более 91 тысячи зараженных коронавирусом. Это один из самых больших суточных приростов зараженных с начала пандемии.
Больше всего инфицированных обнаружили в Висконсине, Северной и Южной Дакоте, Айове, Мичигане, Иллинойсе и Миннесоте. Об этом сообщает Worldometers.
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В этом году из-за ситуации с коронавирусом более 100 миллионов американцев голосовали досрочно. Люди, которые все-таки рискнули прийти на избирательные участки максимально соблюдали социальную дистанцию. Перед участками выстраивались километровые очереди.
Главный эксперт США по инфекционным болезням доктор Энтони Фаучи подчеркнул, что Штатам необходимо подготовиться к "жесткой зиме.
В то же время действующий президент США убеждает людей, что пик пандемии уже прошел, а первая леди США Мелания Трамп пришла голосовать без защитной маски.
Что известно о выборах в США
- 3 ноября в США состоялись выборы президента.
- В этом году явка избирателей была рекордной за 120 лет.
- Главными претендентами на пост президента США является действующий лидер Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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