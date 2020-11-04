В США за день голосования 4 ноября обнаружили более 91 тысячи зараженных коронавирусом. Это один из самых больших суточных приростов зараженных с начала пандемии.

Больше всего инфицированных обнаружили в Висконсине, Северной и Южной Дакоте, Айове, Мичигане, Иллинойсе и Миннесоте. Об этом сообщает Worldometers.

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В этом году из-за ситуации с коронавирусом более 100 миллионов американцев голосовали досрочно. Люди, которые все-таки рискнули прийти на избирательные участки максимально соблюдали социальную дистанцию. Перед участками выстраивались километровые очереди.

Главный эксперт США по инфекционным болезням доктор Энтони Фаучи подчеркнул, что Штатам необходимо подготовиться к "жесткой зиме.

В то же время действующий президент США убеждает людей, что пик пандемии уже прошел, а первая леди США Мелания Трамп пришла голосовать без защитной маски.

Что известно о выборах в США

3 ноября в США состоялись выборы президента.

В этом году явка избирателей была рекордной за 120 лет.

Главными претендентами на пост президента США является действующий лидер Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Обратите внимание! С начала пандемии в США зафиксировали более 9 миллионов случаев заражения. Умерли уже более 200 тысяч инфицированных. Количество госпитализированных ежедневно растет.