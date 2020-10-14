Украинцы 14 октября отмечают День защитника Украины. В разных городах страны проходят праздничные мероприятия – концерты, патриотические марши и акции.

Как в Украине празднуют День защитника, читайте в материале 24 канала.

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Что происходит в Киеве

В столице запланированы 12 массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Украины. Из-за этого в центре города частично перекрыли движение транспорта.

В 14:00 возле памятника Тарасу Шевченко стартовал традиционный марш правых сил "Марш УПА – 2020".

Организаторами мероприятия являются "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор", а также ряд ветеранских и патриотических организаций. Участники акции планируют дойти до Офиса Президента, где хотят выдвинуть свои требования действующей власти.

Смотрите прямую трансляцию с марша в Киеве:

На Михайловской площади собираются участники велопробега ко Дню защитника. Они проедут по Киеву к Музею истории Украины во Второй мировой войне.



В Киеве собираются участники велопробега / Фото Vesti

Как празднуют в других городах Украины

Одесса

Одесситы возложили цветы к мемориальному камню в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины. В церемонии приняли участие военнослужащие, представители органов власти, общественность. После того в память о погибших украинских защитниках провели молебен. Выступил праздничный оркестр.

Празднование Дня защитника Украины в Одессе / Фото "Думская"

Львов

Во Львове на Лычаковском кладбище почтили память героев, погибших за независимость нашей страны. Духовенство провозгласило экуменическую молитву на Марсовом поле. Владыка Степан (Сус) провозгласил речь.

Мы на месте, где покоятся Герои, о которых мы знаем не из книг, по истории Украины. Это наши соседи, это те, кого мы называли и называем просто словом "брат",

– сказал владыка.



Во Львове отмечают День защитника Украины / Фото Львовский городской совет



Львовяне на Лычаковском кладбище / Фото Львовский городской совет



Духовенство провозгласило экуменическую молитву на Марсовом поле / Фото Львовский городской совет

Харьков

Утром 14 октября в Харькове ветераны АТО и ООС, родные погибших воинов и военнослужащие возложили цветы возле памятника защитников Украины. Они почтили минутой тишины погибших. После того там началась праздничная церемония.

Празднование Дня защитника Украины в Харькове / Фото телеграм-канал "ХС | Харьков", Харьковский городской совет

В Полтаве ко Дню защитника открыли Стену Памяти павших за Украину в Музее тяжелой бомбардировочной авиации. На ней есть фотографии и истории почти 4 тысяч воинов, погибших на Донбассе. Более 150 из них – жители Полтавщины, сообщает "Суспильное Полтава".

Длина стены – 76 метров. Ее установили за деньги благотворителей.

В Полтаве открыли Стену Памяти павших за Украину / Фото "Новости Полтавщины"