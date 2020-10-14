В Украине 14 октября отмечают День защитника. Следовательно, с праздником украинцев уже поздравили в ООС, присоединились к поздравлениям и правоохранители.

Благодарность защитникам и наилучшие пожелания выразил командующий ООС Владимир Кравченко. Его приветствие появилось на официальной фейсбук-странице штаба.

Обратите внимание День защитника Украины 2020: Программа мероприятий

Защита Украины – это обязанность и привилегия настоящих патриотов своего государства, среди которых личный состав Объединенных сил. Уже 7 год подряд вы, защитники Украины, показываете свою настоящую любовь к Родине. Вы – несокрушимый щит нашей земли. Ваше мужество, выдержка и самоотверженность – пример для подражания будущих поколений,

– подчеркнул он.

Кравченко поздравил всех, кто носит высокое звание – "Защитник Украины".

МВД

А в МВД уточнили, что сегодня защитники Украины – это не только военные, но и медики, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Сильные, мужественные, лучшие наши защитники и защитницы, поздравляем вас с праздником! Спасибо, что защищаете наши земли от российского агрессора, охраняете границы. Спасибо, что спасаете от пожаров и наводнений. Спасибо, что работаете 24/7 ради нашей безопасности. И отдельно благодарим защитников – врачей, которые сейчас на передовой борьбы с пандемией!

– подчеркнули правоохранители.

Что известно о Дне защитника Украины:

14 октября в Украине отмечают сразу несколько праздников: праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День казачества, день создания Украинской повстанческой армии и День защитника Украины.

Последний праздник относительно новый – с 2015 года он стал государственным. Соответствующий приказ издал тогдашний президент Петр Порошенко.

День защитника Отечества, который еще с советских времен отмечали 23 февраля, вместо этого отменили.