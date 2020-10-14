В Украине 14 октября отмечают День защитника. С этим государственным праздником украинцев с самого утра поздравляют выдающиеся общественные деятели и политики. Они отмечают: этот праздник один из самых важных в государстве, потому что Украина – это страна героев.

Кто и как поздравил украинцев с Днем защитника читайте далее в подборке 24 канала.

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Владимир Зеленский

Глава государства поздравил защитников Украины с праздником во время церемонии принятия торжественной присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Богуна. Так, Зеленский призвал благодарить военных и всех, кто служит Украине, не только в День защитника, но и ежедневно.

Сегодня день тех, кто в 2014 году защитил Украину от российской агрессии и продолжает защищать сегодня. Эта война принесла нам колоссальные потери и самые болезненные из них – это люди,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что на Донбассе до сих пор продолжается режим прекращения огня. Если в Украине будет мир, заверил президент, государство не перестанет заботиться о войске. Именно армия – один из приоритетов государственной политики.

Президент также напомнил, что 14 октября – это не только мужской праздник, ведь среди воинов немало отважных женщин и девушек.

Как Зеленский поздравил с Днем защитника Украины: видео

Елена Зеленская

Первая леди Елена Зеленская тоже присоединилась к поздравлениям. Она пожелала защитникам здоровья и надежного тыла, а всем украинцам – мира и согласия.

"Защищать Родину – это всегда призвание, проявление любви к ней. Сегодня поздравляю всех защитников и защитниц Украины, нынешних и будущих, с их праздником!" – подчеркнула она.

Максим Степанов

Министр здравоохранения начал свой традиционный брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине именно с поздравлений.

Сегодня Украина отмечает один из главных своих праздников – День защитника. Спасибо вам, наши герои, за вашу выдержку, мужество, нашу свободу, мирную жизнь, за то, что мы можем спокойно работать и развивать нашу страну. Мы гордимся вами! С праздником вас, дорогие наши защитники,

– сказал он.

Отдельно министр поблагодарил военных медиков за то, что они спасают жизни в сверхсложное время и в сверхсложных условиях.

Олег Уруский

Вице-премьер Олег Уруский на своей фейсбук-странице тоже присоединился к поздравлениям. Он отметил, что День защитника – это праздник, олицетворяющий мужество, патриотизм и героизм.

"Все помнят, как с началом боевых действий на востоке страны тысячи бойцов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, добровольческих батальонов и других воинских подразделений стали на защиту страны, чтобы остановить врага. И речь идет не только о мужчинах, ведь среди тех, кто защищает наш покой, есть и хрупкие девушки и женщины, перед мужеством которых мы склоняем головы", – отметил он.

Уруский добавил, что в пределах собственной компетенции приложит максимум усилий в направлении реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, чтобы военные имели достойное обеспечение современным и эффективным вооружением.

Сергей Шкарлет

Министр образования в праздничный день пожелал всем стойкости духа, мира в домах, покоя и мирного неба.

"Хочу выразить безграничную благодарность и низко поклониться военнослужащим, достойным сынам и дочерям Украины, которые продолжают стоять на защите нашей Родины. Пусть всегда оберегает и защищает Пресвятая Богородица!" – написал он в своем телеграм-канале.

Петр Порошенко

Пятый украинский президент и действующий нардеп Петр Порошенко тоже подчеркнул, что День защитника – один из самых больших праздников в Украине.

"Украина – страна героев, которым мы обязаны независимостью. Героев разных поколений и эпох, разного возраста и пола. Княжеская дружина и казаки-запорожцы. Армия УНР и УПА. Украинцы, защищавшие Отечество от Ленина и Троцкого, Гитлера и Сталина. И которые защищают его от Путина. Крепкий духом народ приостановил российскую агрессию. Защитники государственности не дадут перейти красные линии. Потому что эти красные линии того же цвета, что кровь", – написал он.

Порошенко выразил благодарность тем, кто несет службу на передовой, пожарным, которые укротили огонь на Луганщине, врачам, борющимся с коронавирусом.

Поздравляю всех украинцев с Днем защитника Украины. С Днем УПА! С Днем казацкой славы! И с Днем Покрова. Слава защитникам! Слава Украине!

– подытожил он.

Поздравление Порошенко с Днем защитника Украины: видео

Юлия Тимошенко

Лидер БЮТ тоже вспомнила все праздники, которые украинцы отмечают 14 октября. Она отметила, что Покровы для украинских казаков было самым большим праздником, потому что берегла их душу.

"И пусть сейчас так же она уберегает украинского солдата. Молимся за это и просим такой милости у Господа. Большое уважение и благодарность вам, дорогие наши воины, защитники, герои! Гордимся вами и благодарим вас, родные", – написала политик.



Денис Шмыгаль