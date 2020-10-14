Наши бойцы защищают украинскую землю от российской агрессии на Востоке Украины уже 7 лет. Чтобы мы за сотни километров не слышали голоса войны, а главное – не почувствовали ее.

Раньше в украинской армии был упадок, а сейчас она не оставляет рейтинги лучших армий мира. Опыт наших защитников все чаще начали изучать вооруженные силы сильнейших стран. Журналисты 24 канала в сюжете рассказали, что до 2014 года все было иначе.

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Силами волонтеров

Передовых тогда было две: там, где стреляли и волонтерская. Благотворители обеспечивали добровольческие батальоны всем необходимым: от формы до оптических прицелов и защитных шлемов. Впоследствии Украина начала наращивать свои силы, тренируясь со странами-членами НАТО. А отечественные полуразграбленные заводы начали модернизировать еще старую советскую военную технику.

С тех пор появились ракетные комплексы:

"Ольха";

"Нептун";

"Гром".

Тогда же возникнули и с десяток различных обновленных бронетранспортеров. Важно то, что немалый процент той техники уже взяли на вооружение.

Мы видим разработку новой техники, четвертые Буцефалы... процесс вооружения идет,

– отметил волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Римарчук.

Кроме того, украинская армия получила на вооружение украинские и зарубежные беспилотники.

Женщины на фронте

Бок о бок с мужчинами на фронте воюют и женщины. С начала войны их количество выросло на 75%. А в 2018 году их уравняли в правах и дали возможность занимать военные должности.



Женщины на фронте / Фото Громадське радіо

Доверие к военным

Без сомнения, испытания войной наши защитники точно прошли, а ряды ВСУ стали в разы крепче, чем в 2014 году. Сейчас военные ловко сдерживают вражескую агрессию, а народное доверие к ним в стране остается рекордным – примерно 70%.

Как изменилась украинская армия: смотрите сюжет журналистов 24 канала