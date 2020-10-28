В этот день, 76 лет назад Украину освободили от нацистов. Последним городом, который оккупанты освободили, был Хуст.

Официально Днем освобождения считают – 28 октября 1944 года, но историки отмечают, что дата условная, пишет 24 канал.

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Что означает этот день

Со слов сотрудницы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, Натальи Гамарник, эта дата – день освобождения центра Закарпатья, а дальше шли бои. О них свидетельствуют похоронки на украинцев, погибших в 1 и 2 декаде ноября.

То есть на современных границах еще происходили боевые действия, хотя юридически эта территория была чехословацкой под оккупацией Венгрии.

Потери, которые нанесли нацистские захватчики

За 40 месяцев войны Украина потеряла от 8 до 10 миллионов человек. Больше всего погибших было среди мирного населения. Нацисты сожгли более 700 украинских городов и поселков и более 28 тысяч сел. Из них почти 500 вместе с людьми. Еще 2 миллиона 400 тысяч украинцев вывезли на принудительные работы в Германию. Были взорваны сотни предприятий, в огне погибли библиотечные фонды, музеи и коллекции.

После войны более 500 тысяч ценных вещей и документов вернули. Сотни тысяч еще ждут возвращения, в том числе из России.

Репрессии советской власти

Изгнав врага, украинцы были вне себя от счастья. Но, как отметила Наталья Гамарник, для тех, кто был в оккупации, советская власть уже разработала карательные меры.

Семья Александры Шулежко

Семья Шулежко, сразу почувствовала эти преследования на себе.



Александра Шулежко / Фото из архива

В годы войны Александра Шулежко спасла 102 ребенка, отмечает Украинский институт национальной памяти. Из них – 25 детей были евреями. Она сумела организовать приют для детей-бездомных в Черкассах. Но для создания детдома она просила помощи у немцев. Именно из-за этого семью Шулежко начала преследовать советская власть.

В 1994 году Александра Шулежко умерла, а через год ей присвоили почетное звание "Праведник народов мира".

Кто еще пострадал от советской власти

После войны депортацию ощутило польское население Западной Украины, сообщает Украинский институт национальной памяти. Кроме того, советская власть депортировала и семьи лиц, которых подозревали в помощи украинскому подполью и УПА.

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Крымские татары также подверглись преследованиям со стороны СССР. Сразу после освобождения полуострова их депортировали в отдаленные регионы Союза. Мол, за то что сотрудничали с немцами.

В этом обвиняли всех , кто смог выжить на оккупированной территории или вернулся из немецкой неволи. Всех приравнивали к предателям. С родственниками пропавших без вести тоже не церемонились. Нет похоронки – нет помощи от государства.

Следовательно, те, кто выжил в той страшной войне, пытались скрыть, что были на оккупированной территории. Свободно говорить об этом смогли лишь после развала Союза.

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