Много веков город Хотин был важным оборонительным и торговым пунктом. Во времена средневековья имел влияние на становление не только украинской, но и европейской истории. Сейчас он является одним из самых известных и популярных исторических сооружений в Украине. Однако Хотин славится не только крепостью.

Если же посмотреть на склоны Днестра, то за крепостью можно увидеть еще одно уникальное место, которое со временем может стать новой визитной карточкой Хотина – частный дендропарк. Подробнее о нем – в программе "Где это?" на 24 канале.

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Этот дендропарк трудно найти в туристических путеводителях. Об этом месте еще мало кто знает, и оно лишь готовится принимать толпы туристов.



Хотинская крепость / Скриншот с видео

Как решили создать дендропарк

Хозяин дендропарка Виталий Чинчик рассказал, что дендропарк расположен в идеальном месте.

С одной стороны есть река Днестр, с другой – великолепная крепость. Ну что может быть в этом месте? Конечно, что-то интересное для людей,

– заметил Чинчик.

Территория дендропарка ранее была третьей линией обороны Хотинской крепости. Сооружение из дендропарка можно рассмотреть с необычного ракурса. Это ее северная сторона, которую туристы обычно не видят.



Виталий Чинчик / Скриншот из видео

Началось все с того, что Виталий с братом купили на этих склонах старенький домик с большим двором и захотели привести его в порядок. Экзотические саженцы были не по карману, но пригодилось биологическое образование – все растения братья взялись выращивать сами.



Саженцы братья выращивают самостоятельно / Скриншот из видео

Прорастить крошечное семечко гигантского дерева не так просто: всходит лишь каждое третье. Когда деревья подрастают, с такой грядки их высаживают в отдельные горшки, а затем – в открытый грунт.

Парк разрастается и уже занимает более 5 гектаров.

Лет через 5 будет Соломонов лабиринт,

- сказал Чинчик.

Эмоций добавляет то, что многие растения только растут. Все это творится на твоих глазах. Первые деревья здесь посадили 18 лет назад – для дендропарка это очень мало. Тем не менее, это уже отличное место для прогулок.

Виталий и Валерий странным образом делят, кто должен сажать какие деревья. "Вы знаете, бывает так, что дерево само выбирает своего хозяина", – поделился Валерий Чинчик.



Дендропарк расположен на живописной территории / Скриншот из видео

Планы братьев на будущее

Далее в планах братьев сделать здесь инфраструктуру для туристов. Еще хотят обустроить кемпинг для туристов с палатками. Все для того, чтобы научить других любить и ценить свое.

Многие люди уже отчаялись. Это правда. Я много людей знаю, которые выехали за границу и ищут лучшей доли, – заверил хозяин дендропарка.





Братья работают над развитием Хотина / Скриншот из видео

"Я так же мог остаться за границей. Был в Соединенных Штатах Америки. Я проехал всю Америку. И те растения, скажем, оттуда. И почему мы не можем на собственной земле? Можем! И это пример и посыл для наших людей", – подытожил Чинчик.

Братья озеленяют улицы общины

Хозяева не ограничиваются обустройством только своей территории парка. Имея возможность и желание, они начали озеленять улицы общины. Еще одни саженцы скоро поедут на улицы Хотина.

В конце 2018 года Хотин стал центром территориальной общины, объединившись с 3 соседними селами. А в 2020 году к ним присоединилось еще 7.

Вновь созданная ОТГ начала анализировать свои сильные и слабые стороны. Из сильных, конечно, история, ведь крепость – это основная туристическая жемчужина города. В докарантинные годы сюда приезжали более 100 тысяч туристов. Однако оказалось, что именно крепость - один из вызовов для общины.



Мужчины пытаются озеленить улицы Хотина / Скриншот из видео

"Для нас, для городского совета – это очень большая проблема. Почему, имея такую меку, как хотинская крепость, она закрывает именно город, и мы работаем именно над тем, чтобы турист, посетив крепость, пришел в город и остановился еще на 1 – 3 часа.

Учитывая то, что после укрупнения районов Хотин перестал быть районным центром, вопрос того, как популяризировать общину и делать ее более привлекательной для горожан и гостей стал еще актуальнее.

Идея развития города дала начало сотрудничеству Хотина с братьями-садоводами. Родилась амбициозная цель – сделать весь город сплошным парком. Особенность планировки такова, что позволяет предусмотреть большие зеленые насаждения, как с одной стороны дороги, так и с другой.

Решили привлечь наших людей – хотинчан,

– сказали братья.

Город взялся принарядить свои улицы, а кто как не хозяева местного дендропарка знали, как это сделать лучше всего. "Они увидели, что мы делаем и заинтересовались нашим опытом, а мы были совсем не против, чтобы этот опыт передавать им", – сказал Валерий Чинчик.

Теперь Валерий и Виталий приобщены и к стратегическому планированию ландшафтов Хотина, и к локальным инициативам по озеленению. Цветами решили украсить бывшую стихийную парковку, даже несмотря на внезапную непогоду.

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Андрей Дранчук рассказал, что жители города просто "ожили". "Это тот эффект который мы хотели увидеть, но даже не надеялись, что он такой будет. Люди стали настолько активными, люди начали переживать за свое подворье. Начали убирать лучше. Город стал опрятнее и наряднее", – сказал он.

По словам Виталия Чинчика, города-парка нигде нет. Хотин станет первым. Еще одна цель пана Виталия – открытые уроки естествознания для школьников общины в дендропарке.