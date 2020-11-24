В 2020 году Украина просто не успеет получить транш от Международного валютного фонда, нет времени на выполнение всех необходимых процедур. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов.

Максимум, чего можно будет достичь в 2020 году в отношениях с МВФ – это договоренности на рабочем уровне (staff level agreement), благодаря чему можно будет разблокировать возможность брать другие заимствования.

Такие рассуждения высказал Милованов (когда-то министр экономики, а теперь советник Ермака) в эфире "Свободы слова" на ICTV 23 ноября, пишет 24 канал.

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Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет,

– уверял Милованов.

Если же удастся достичь staff level agreement, то финансовые рынки, по словам Тимофея Милованова, получат позитивный сигнал.

Это, в свою очередь, "позволит Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам".

Коротко о ситуации между Украиной и МВФ