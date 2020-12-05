У режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко осталось денег всего на несколько месяцев. Поэтому политик может бежать из страны.

Вероятно, вскоре Лукашенко не сможет удерживать аппарат власти. Об этом рассказала главный редактор белорусского независимого онлайн-медиа "Хартия'97" Наталья Радина в интервью Укринформ.

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По моей информации, денег у Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев. Поэтому я верю, что он (Лукашенко – 24 канал) может сбежать,

– предположила Радина.

Может ли Лукашенко добровольно передать власть

По мнению журналистки, Лукашенко не станет добровольно передавать власть, потому что с его преступлениями – это нереально.

"Если он получит какие-то гарантии от следующего президента Беларуси, то эти гарантии ему никогда не даст белорусский народ, который ему не простит преступлений, убийств и пыток. За время его правления в Беларуси были репрессированы сотни тысяч людей", – отметила Радина.

По словам Радиной, жесткие экономические санкции могут сократить сроки для Лукашенко. Однако, как отметила редактор, самопровозглашенный президент "хочет всех закатать в асфальт".

Как предотвратить приход к власти пророссийских политиков

Радина подчеркнула, что важно сейчас поддержать белорусский народ, который восстал против режима. Именно это может сделать невозможным приход к власти пророссийских политиков вследствие возможной договоренности Лукашенко и президента России Владимира Путина.

"Иначе могут быть действительно какие-то мутные схемы, когда Лукашенко договорится с Путиным, проведет какую конституционную реформу, назначит ставленника Кремля, создадут фейковую оппозицию и заведут ее в парламент", – добавила журналистка.

По словам Радиной, в таком случае в Беларуси будет продолжение режима Лукашенко, но с другой фамилией.

Обратите внимание! Протесты против режима Лукашенко продолжаются в Беларуси около 4 месяцев. Подробнее – читайте здесь.