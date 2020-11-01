Миллиард долларов в сентябре: денежные переводы в Украину превысили уровень 2019 года
Объем частных переводов в Украину из-за рубежа в сентябре 2020 года составил более 1 миллиарда долларов. Это на 5,6% или на 58 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.
Нацбанк учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Кстати Глава ГНС Любченко заявил, что заробитчане не платят налоги в Украине
В январе – сентябре 2020 года по неформальным каналам в Украину перевели 3 миллиарда 144 миллиона долларов.
Отметим, что большинство украинских заробитчан за рубежом находятся в Польше. Многие из них остались там из-за пандемии коронавируса.
Всего в Польше сейчас находятся 507 тысяч официально зарегистрированных украинских заробитчан. Они составляют львиную долю всех иностранцев, работающих на территории этой страны.
Граждан каких стран больше всего в Польше
- Украины – 507 тысяч;
- Беларуси – более 46 тысяч;
- Грузии – более 11 тысяч.
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