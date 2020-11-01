Объем частных переводов в Украину из-за рубежа в сентябре 2020 года составил более 1 миллиарда долларов. Это на 5,6% или на 58 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.

Нацбанк учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Кстати Глава ГНС Любченко заявил, что заробитчане не платят налоги в Украине

В январе – сентябре 2020 года по неформальным каналам в Украину перевели 3 миллиарда 144 миллиона долларов.

Обратите внимание! По данным НБУ, рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году. В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

Отметим, что большинство украинских заробитчан за рубежом находятся в Польше. Многие из них остались там из-за пандемии коронавируса.

Всего в Польше сейчас находятся 507 тысяч официально зарегистрированных украинских заробитчан. Они составляют львиную долю всех иностранцев, работающих на территории этой страны.

Граждан каких стран больше всего в Польше

Украины – 507 тысяч;

Беларуси – более 46 тысяч;

Грузии – более 11 тысяч.

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