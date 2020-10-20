Деньги есть, – представительница Офиса Президента о фонде борьбы с COVID-19
Кабмин выделил на борьбу с пандемией 66 миллиардов гривен. В Офисе Президента утверждают, что по состоянию на октябрь денег в фонде хватает.
На дороги взяли 16 миллиардов, – Офис Президента
По состоянию на 19 октября использовано всего 40% из фонда борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив в программе "Свобода слова", информирует 24 канал.
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По состоянию на сегодня в COVID-фонде 34 миллиарда гривен. И на доплаты врачам, и на социальную поддержку. Использование COVID-фонда – 40%,
– отметила Кузнецов
В ОПУ заверили, что на строительство дорог взяли лишь 16 миллиардов, часть из которых – еще не провели.
В Минфине сообщили, что потратили уже 45% коронавирусного фонда
Отметим, что по состоянию на 9 октября в Минфине тоже отчитались о расходах на борьбу с коронавирусом. Там подсчитали, что из фонда уже ушло около 45% – 29,8 миллиарда гривен. Перед тем глава правительства Денис Шмигаль отметил, что все средства уже распределены.