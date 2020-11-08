Средства, которые Всемирный банк выделит на восстановление экономики подконтрольного Украине Донбасса, создадут дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса. Кроме того, они помогут увеличить количество рабочих мест.

Что сказал Шмыгаль

Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Эти деньги пойдут на улучшение благосостояния населения. Об этом на своей странице в фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Это важные средства для того, чтобы создать дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, увеличить количество рабочих мест и благополучие жителей региона,

– заметил Шмыгаль.

Что известно о деньгах Всемирного банка для Украины

О том, что Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, государство сделает все, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными.

Ранее Зеленский говорил, что пока невозможно экономически поднять оккупированную часть Донбасса. Все потому, что никто точно не сможет сказать, сколько будет стоить реинтеграция этих территорий после их деоккупации.

Обратите внимание! В июне 2020 года мировой банк выделил Украине 350 миллионов долларов. Их должны были использовать для укрепления земельного и кредитного рынков, а также на поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов.