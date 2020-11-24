В российском городе Колпино, что под Санкт-Петербургом, 38-летний Денис Бельтюков держит в заложниках 6 детей. Перед этим он выгнал из квартиры их мать, а теперь угрожает зарубить несовершеннолетних.

Инцидент продолжается на улице Пролетарской. Туда уже приехали российские правоохранители и спецназовцы. Соседи же снимают на видео попытки полицейских договориться с мужчиной. О ситуации пишут российские телеграм-каналы, информирует 24 канал.

Смотрите также В России пассажира маршрутки убили из-за просьбы надеть маску

Что известно о причинах инцидента

Денис Бельтюков накануне якобы уличил жену в измене. Более того, мужчину 2 дня назад уже задерживала полиция. Тогда он устроил скандал. После того, как мужчина успокоился, правоохранители отпустили его домой.

По словам его жены, они с Денисом переехали из Архангельска в Колпино 3 года назад. Уже длительное время Бельтюков наблюдался у психолога и принимал антидепрессанты, однако недавно перестал это делать.

Ребенок кричит в окно, чтобы все уехали: видео

Бельтюков выгнал жену из квартиры и устроил дебош после того, как она приготовила ему еду.

Какие требования у злоумышленника

Как пишет телеграм-канал Baza, мужчина якобы выдвинул первое требование. Сейчас он требует пустить в квартиру жену, которую сам выгнал накануне. Денис Бельтюков согласен обменять на нее детей.

Как разворачивается ситуация

Сейчас Бельтюков продолжает удерживать 6 детей (среди которых 3 его) в заложниках. Он ходит по квартире и держит нож у горла у малолетнего ребенка.

Когда к дому приблизился один из полицейских, он начал кричать, чтобы тот отошел и угрожал перерезать ребенку горло.

Бельтюков отгоняет от дома полицейского: видео 18+ (осторожно, ролик содержит нецензурную лексику)

У дома дежурит полиция. Спецназовцы готовятся к штурму. В это время ребенок Бельтюкова кричит в окно и просит, чтобы все уехали.

ОМОН готовится к штурму: видео

Что известно о Денисе Бельтюкове

С женой Ольгой он живет около 10 лет, имеют 3 общих детей и воспитывают еще 3 от предыдущих отношений женщины.

Мужчина занимается ремонтом квартир.

По словам родственников, пара якобы жила мирно, недавно переехала из Архангельска.

Российский город Колпино, где мужчина захватил в заложники детей, на карте: