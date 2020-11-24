В российском Колпино мужчина держит в заложниках 6 детей и угрожает зарубить их топором: видео
В российском городе Колпино, что под Санкт-Петербургом, 38-летний Денис Бельтюков держит в заложниках 6 детей. Перед этим он выгнал из квартиры их мать, а теперь угрожает зарубить несовершеннолетних.
Инцидент продолжается на улице Пролетарской. Туда уже приехали российские правоохранители и спецназовцы. Соседи же снимают на видео попытки полицейских договориться с мужчиной. О ситуации пишут российские телеграм-каналы, информирует 24 канал.
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Что известно о причинах инцидента
Денис Бельтюков накануне якобы уличил жену в измене. Более того, мужчину 2 дня назад уже задерживала полиция. Тогда он устроил скандал. После того, как мужчина успокоился, правоохранители отпустили его домой.
По словам его жены, они с Денисом переехали из Архангельска в Колпино 3 года назад. Уже длительное время Бельтюков наблюдался у психолога и принимал антидепрессанты, однако недавно перестал это делать.
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Бельтюков выгнал жену из квартиры и устроил дебош после того, как она приготовила ему еду.
Какие требования у злоумышленника
Как пишет телеграм-канал Baza, мужчина якобы выдвинул первое требование. Сейчас он требует пустить в квартиру жену, которую сам выгнал накануне. Денис Бельтюков согласен обменять на нее детей.
Как разворачивается ситуация
Сейчас Бельтюков продолжает удерживать 6 детей (среди которых 3 его) в заложниках. Он ходит по квартире и держит нож у горла у малолетнего ребенка.
Когда к дому приблизился один из полицейских, он начал кричать, чтобы тот отошел и угрожал перерезать ребенку горло.
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У дома дежурит полиция. Спецназовцы готовятся к штурму. В это время ребенок Бельтюкова кричит в окно и просит, чтобы все уехали.
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Что известно о Денисе Бельтюкове
- С женой Ольгой он живет около 10 лет, имеют 3 общих детей и воспитывают еще 3 от предыдущих отношений женщины.
- Мужчина занимается ремонтом квартир.
- По словам родственников, пара якобы жила мирно, недавно переехала из Архангельска.
Российский город Колпино, где мужчина захватил в заложники детей, на карте:
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