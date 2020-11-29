Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 29 ноября начал свой рабочий визит в Турцию. Там глава украинского правительства уже провел свою первую встречу – с представителями местного бизнеса говорил об инвестициях в Украину.

За круглым столом Денис Шмигаль поговорил с представителями турецких топ-компаний с общим портфелем инвестиций на 5 миллиардов долларов, сообщает Кабинет Министров Украины.

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Украинский премьер подчеркнул, что наши государства имеют большой потенциал для сотрудничества и экономического роста. По его словам, Украина в последнее время сделала много конкретных шагов навстречу инвесторам.

Это либерализация рынка земли сельскохозяйственного назначения, медицинская реформа, развитие электронного управления, а также облегчение условий для ведения бизнеса и инвестирования, в том числе развитие государственно-частного партнерства,

- подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он назвал ряд амбициозных планов украинского правительства по развитию инфраструктуры, в которые пригласил инвесторов:

строительство автомобильных дорог,

мостов,

энергетической инфраструктуры,

медицинской инфраструктуры,

инфраструктуры в сфере водоснабжения,

инфраструктуры для переработки мусора.

"Инструменты, которые дадут нам возможность развивать эти направления, это государственно-частное партнерство и государственные гарантии. Сейчас мы работаем и уже сделали существенный прогресс в законодательном круге в продвижении подобных инструментов в Украине", – подчеркнул премьер.

Кроме того, он назвал турецким инвесторам несколько наиболее перспективных и наиболее привлекательных сфер в Украине:

агропромышленный комплекс,

перерабатывающая промышленность энергетика,

инфраструктура,

туристическая отрасль,

ІТ-сфера.

Больше о визите Шмигаля в Турцию:

Вместе с премьером пересекли Черное море также вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Они проведут в Турции 2 дня 29 – 30 ноября. Кроме встречи с местными бизнесменами, украинские чиновники имеют еще ряд планов: