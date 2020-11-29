Шмигаль прибыл с визитом в Турцию и призвал бизнесменов инвестировать в Украину
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 29 ноября начал свой рабочий визит в Турцию. Там глава украинского правительства уже провел свою первую встречу – с представителями местного бизнеса говорил об инвестициях в Украину.
За круглым столом Денис Шмигаль поговорил с представителями турецких топ-компаний с общим портфелем инвестиций на 5 миллиардов долларов, сообщает Кабинет Министров Украины.
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Украинский премьер подчеркнул, что наши государства имеют большой потенциал для сотрудничества и экономического роста. По его словам, Украина в последнее время сделала много конкретных шагов навстречу инвесторам.
Это либерализация рынка земли сельскохозяйственного назначения, медицинская реформа, развитие электронного управления, а также облегчение условий для ведения бизнеса и инвестирования, в том числе развитие государственно-частного партнерства,
- подчеркнул Денис Шмыгаль.
Он назвал ряд амбициозных планов украинского правительства по развитию инфраструктуры, в которые пригласил инвесторов:
- строительство автомобильных дорог,
- мостов,
- энергетической инфраструктуры,
- медицинской инфраструктуры,
- инфраструктуры в сфере водоснабжения,
- инфраструктуры для переработки мусора.
"Инструменты, которые дадут нам возможность развивать эти направления, это государственно-частное партнерство и государственные гарантии. Сейчас мы работаем и уже сделали существенный прогресс в законодательном круге в продвижении подобных инструментов в Украине", – подчеркнул премьер.
Кроме того, он назвал турецким инвесторам несколько наиболее перспективных и наиболее привлекательных сфер в Украине:
- агропромышленный комплекс,
- перерабатывающая промышленность энергетика,
- инфраструктура,
- туристическая отрасль,
- ІТ-сфера.
Больше о визите Шмигаля в Турцию:
Вместе с премьером пересекли Черное море также вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.
Они проведут в Турции 2 дня 29 – 30 ноября. Кроме встречи с местными бизнесменами, украинские чиновники имеют еще ряд планов:
- встреча с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком,
- встреча с руководством Турецкой Республики.
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