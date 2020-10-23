Провокации ежедневно: "слуга народа" Леонов рассказал, как попал под обстрел на Донбассе
Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Леонов рассказал, как во время поездки на Донбасс попал под обстрел пророссийских боевиков. Военные заверили его, что такие провокации происходят ежедневно.
Нардеп рассказал, что по прибытии в зону ООС попал в 54-ю бригаду ВСУ и увидел все собственными глазами. Об этом Алексей Леонов написал на своей фейсбук-странице.
Кстати "Слуги народа" похвастались результатам поездки на Донбасс: детали
Рассказ депутата об обстреле боевиков
По его словам, он "поехал в опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров) и провел ночь с военными на позиции". Также Леонов похвастался, что ночевал в землянке, передвигался на военном транспорте и даже выходил на позиции.
За это время по украинским военным были выпущены четыре снаряда:
- дважды из подствольного гранатомета,
- дважды с РПГ.
Слава Богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно,
– признался нардеп.
"Слуги" на Донбассе: смотрите видео
Поездка "слуг народа" на Донбасс: главное
- Президент Украины 20 октября во время выступления в Раде анонсировал поездку депутатов от монобольшинства на Донбасс. Он отметил, что нардепы смогут пообщаться с военными и местными жителями и услышать о реальной ситуации там от них, а не из социальных сетей. 21 октября утром более 100 "слуг народа" отправились с рабочим визитом в зону проведения ООС.
- Нардепы по приезду разделились на группы по 10 – 12 человек и отправились в конкретные бригады. Продолжительность поездки – 2 дня.