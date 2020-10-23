Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Леонов рассказал, как во время поездки на Донбасс попал под обстрел пророссийских боевиков. Военные заверили его, что такие провокации происходят ежедневно.

Нардеп рассказал, что по прибытии в зону ООС попал в 54-ю бригаду ВСУ и увидел все собственными глазами. Об этом Алексей Леонов написал на своей фейсбук-странице.

Кстати "Слуги народа" похвастались результатам поездки на Донбасс: детали

Рассказ депутата об обстреле боевиков

По его словам, он "поехал в опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров) и провел ночь с военными на позиции". Также Леонов похвастался, что ночевал в землянке, передвигался на военном транспорте и даже выходил на позиции.

За это время по украинским военным были выпущены четыре снаряда:

дважды из подствольного гранатомета,

дважды с РПГ.

Слава Богу, все живы. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно,

– признался нардеп.

Обратите внимание! Более недели назад сам Леонов уверял, что президент Владимир Зеленский исполнил обещание в начале каденции о прекращении огня. Сам Зеленский накануне заявлял, что соблюдение режима тишины на Донбассе "не видит только слепой".

"Слуги" на Донбассе: смотрите видео