Недавно депутаты Европейского парламента написали письмо председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Однако он так и не ответил на обращение.

Причиной публикации такого письма стали последние события вокруг САП в Украине. Об этом заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон в разговоре с НВ.

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О чем говорилось в письме депутатов Европарламента

По мнению Виолы фон Крамон, весь процесс вокруг САП был непрозрачным, а члены комиссии не соответствуют критериям.

Мы, несколько депутатов Европарламента, которые работают с украинскими вопросами, публично выразили свою критику в социальных сетях. Господин Арахамия, со своей стороны, заявил, что он отвечает лишь на письма. Соответственно, мы решили изменить формат общения и опубликовали открытое письмо на его имя,

– пояснила депутат Европарламента.

Однако Арахамия так и не ответил на письмо. Впрочем, как сказала Крамон, Европейский парламент открыт и всегда готов принять депутатов, которых избирает народ Украины.

Она добавила, что депутаты Европарламента избрали формат открытого письма, потому что украинская общественность должна осознавать, что у нее есть много надежных друзей в Европе. По словам Виолы фон Крамон, ответственность надежного друга заключается в том, чтобы инициировать честные дискуссии и не только указывать на достижения правительства, но и конструктивно критиковать.

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