Ответа от Арахамии не было, – депутат Европарламента о письме из-за САП
Недавно депутаты Европейского парламента написали письмо председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Однако он так и не ответил на обращение.
Причиной публикации такого письма стали последние события вокруг САП в Украине. Об этом заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон в разговоре с НВ.
Важно Конкурс на нового главу САП: на первом заседании комиссии не смогли принять ни одного решения
О чем говорилось в письме депутатов Европарламента
По мнению Виолы фон Крамон, весь процесс вокруг САП был непрозрачным, а члены комиссии не соответствуют критериям.
Мы, несколько депутатов Европарламента, которые работают с украинскими вопросами, публично выразили свою критику в социальных сетях. Господин Арахамия, со своей стороны, заявил, что он отвечает лишь на письма. Соответственно, мы решили изменить формат общения и опубликовали открытое письмо на его имя,
– пояснила депутат Европарламента.
Однако Арахамия так и не ответил на письмо. Впрочем, как сказала Крамон, Европейский парламент открыт и всегда готов принять депутатов, которых избирает народ Украины.
Она добавила, что депутаты Европарламента избрали формат открытого письма, потому что украинская общественность должна осознавать, что у нее есть много надежных друзей в Европе. По словам Виолы фон Крамон, ответственность надежного друга заключается в том, чтобы инициировать честные дискуссии и не только указывать на достижения правительства, но и конструктивно критиковать.
Скандал вокруг САП: главное
- Рада одобрила постановление об определении представителей парламента в комиссию, которая будет заниматься проведением конкурса на замещение административных должностей в САП.
- В Европарламенте отметили, что назначение сомнительных кандидатов в комиссию представляет риск для финансовой поддержки, которую Украине предоставляют МВФ и Европейский Союз.
- Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 миллионов евро макрофинансовой помощи ЕС.
- Также это является одним из критериев по так называемому механизму остановки безвиза со стороны Евросоюза.