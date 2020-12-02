Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина пришла на заседание Верховной Рады со швейцарскими часами Hublot класса люкс. Их циферблат усеян бриллиантами, а ремешок выполнен из кожи питона. Стоит такой аксессуар 27 тысяч долларов.

Элитный аксессуар на запястье Криворучкиной заметили в парламенте 2 декабря. Соответствующее фото обнародовал "Апостроф".

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Часы из лимитированной коллекции

Яркие швейцарские часы Hublot выпущены лимитированной коллекцией. Всего в мире есть 250 таких экземпляров, и каждый из них имеет свой уникальный номер.

Стоимость оригинального изделия составляет 27 тысяч долларов. Согласно курсу НБУ, это 765 тысяч гривен, или 153 минимальных зарплаты, или 427 минимальных пенсий.

Криворучкина славится своей любовью к дорогим швейцарским часам. Журналисты не раз замечали ее с не менее ценными экземплярами.

К слову, в деклации Криворучкиной за 2019 год эти часы не указаны. Зато есть другие – BVLGARI, стоимостью 11 200 гривен.

Обратите внимание! Депутата президентской партии Елену Криворучкину в сентябре 2020 года "застукали" за интимной перепиской. В сеть попали фотографии ее переписки после принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда депутат заявила, что журналисты вмешиваются в ее личную жизнь, а право на интимную переписку она имеет, как и все люди.



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