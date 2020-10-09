Депутат от "Слуги народа" не против закупки российской вакцины от COVID-19
Депутат от "Слуги народа" Александр Качура считает, что Украина не может отказываться от эффективной вакцины, независимо от того, кто ее производитель. Поэтому если докажут эффективность российской вакцины, по убеждению нардепа, мы будем обязаны договариваться с РФ о закупке.
По мнению нардепа, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью". Об этом Качура заявил в эфире Newsone.
Кстати Медведчук встретился с Путиным и заявил, что сделал прививку российской вакциной от COVID-19
Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю,
– утверждает Качура.
Нардеп аргументирует свою позицию тем, что на первом месте должно быть здоровье граждан.
Что известно о российской вакцине от коронавируса
- Ученые скептически отнеслись к российской вакцинеы. Они отмечают, что уровни нейтрализующих антител в исследовании препарата достаточно низкие.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ЕС поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится, а не ту, которая вызывает сомнения у ученых.