Депутат от "Слуги народа" Александр Качура считает, что Украина не может отказываться от эффективной вакцины, независимо от того, кто ее производитель. Поэтому если докажут эффективность российской вакцины, по убеждению нардепа, мы будем обязаны договариваться с РФ о закупке.

По мнению нардепа, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью". Об этом Качура заявил в эфире Newsone.

Кстати Медведчук встретился с Путиным и заявил, что сделал прививку российской вакциной от COVID-19

Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю,

– утверждает Качура.

Нардеп аргументирует свою позицию тем, что на первом месте должно быть здоровье граждан.

Что известно о российской вакцине от коронавируса