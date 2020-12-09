В Харькове депутат попросил, чтобы его включили в комиссию по земельным вопросам. Все потому, что по мнению политика, это самая коррумпированная сфера.

Политик обратился к коллегам и отметил, что не все пожелания депутатов относительно комиссии учли. Видео инцидента обнародовали в телеграмм-канале "Регионалити".

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Я подавал желание, чтобы меня включили в комиссию... потому что я считаю, что это самая коррумпированная сфера,

– сказал депутат.

После этого все присутствующие в зале не удержались и рассмеялись.

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