Харьковский депутат попросил включить его в комиссию, ибо там больше всего коррупции: видео
В Харькове депутат попросил, чтобы его включили в комиссию по земельным вопросам. Все потому, что по мнению политика, это самая коррумпированная сфера.
Политик обратился к коллегам и отметил, что не все пожелания депутатов относительно комиссии учли. Видео инцидента обнародовали в телеграмм-канале "Регионалити".
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Я подавал желание, чтобы меня включили в комиссию... потому что я считаю, что это самая коррумпированная сфера,
– сказал депутат.
После этого все присутствующие в зале не удержались и рассмеялись.
Первая сессия Харьковского горсовета: что известно
- Первая сессия нового горсовета в Харькове началась утром 9 декабря.
- К слову, заседание проходило без избранного мэра Геннадия Кернеса.
- Под стенами учреждения с утра протестовали харьковчане. Митинг назывался "Горсовет без ваты".
- Кроме того, протестующие установили возле здания мусорный бак с фотографиями депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария".
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