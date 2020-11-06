В Верховной Раде Украины 5 ноября по кнопкодавствуом поймали народного депутата от группы "Доверие" Андрея Иванчука. Это несмотря на то, что теперь за неличное голосование народным избранникам грозит уголовная ответственность.

Андрей Иванчук голосовал за себя и "за того парня" 5 ноября во время рассмотрения в Раде изменений в Бюджетный кодекс. Об этом рассказало движение ЧЕСТНО.

Интересно Разумков в 17 раз уменьшил случаи кнопкодавства в Раде, – Честно

Во время голосования парламентарий держал руки на двух пультах в двух разных рядах. При рассмотрении вопроса на онлайн-табло было заметно голосования с обеих мест, хотя место позади Иванчука было пустым.

Позади него в парламенте сидит депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка. Он отсутствовал во время рассмотрения вопроса, вероятно, из-за подготовки ко второму туру выборов мэра в Киеве.

Впрочем, это не значит, что Иванчук голосовал именно вместо Синютки. По системе "Рада-3" парламентарий может голосовать с любого места в парламенте. Таким образом Андрей Иванчук мог проголосовать за любого из коллег, кто передал ему свою карточку народного депутата.

Кнопкодавство Иванчука в Раде: смотрите видео



Онлайн-табло Совета при кнопкодавстве Иванчука / Скриншот "ЧЕСТНО"

Подробнее об ответственности за кнопкодавство