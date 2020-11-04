Очередного подозреваемого в коррупции чиновника разоблачили 4 ноября на Черниговщине. Злоумышленника задержали с поличным после получения им 10 тысяч долларов.

Об успешной реализации операции по разоблачению коррупционера, которым оказался глава местной районной администрации на Черниговщине, сообщили в СБУ. По данным следствия, чиновник, который является депутатом облсовета, получил деньги от местного жителя.

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Задерживали подозреваемого вместе с работниками Офиса генпрокурора и полицейскими.

Что известно о задержании

Правоохранители утверждают, что чиновник согласился изменить целевое назначение участка земли в 6 гектаров, а также выдать местному жителю разрешение на разработку плана территории под строительство за 10 тысяч долларов.

После получения денег его автомобиль заблокировали оперативники. Депутата вытащили из машины и положили лицом на землю.



Депутат облсовета Черниговщины попался на взятке / Фото пресс-службы СБУ

Сейчас следователи проводят обыски в кабинете председателя райгосадминистрации, а также по месту его жительства.

Уже хотят уволить

В фейсбуке председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко отметила, что задержанным оказался Сергей Журман. Чиновница уже направила в Офис президента представление на увольнение депутата.



Задержанный за взятку Сергей Журман / Фото из соцсетей

Как накажут депутата

Инкриминируют задержанному получение взятки служебным лицом, что влечет за собой возможное осуждение на срок от 5 до 10 лет. Впрочем, привлечь к ответственности чиновников бывает очень сложно. Поскольку они или договариваются слить дело во время досудебного расследования, или получают оправдательные вердикты в суде.

Смотрите видео задержания главы райгосадминистрации на Черниговщине: