Народные депутаты, действующие в интересах агрохолдингов, срывают работу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и этим блокируют продуктивную работу парламента в целом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и блогер Михаил Шнайдер.

"В этот понедельник ряд народных депутатов из комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказались участвовать в заседании, чем сорвали его работу. И это при том, что заседание проводилось онлайн, никаких проблем присоединиться и проголосовать за важные инициативы, не было", – рассказал блогер.

Он также поделился повесткой дня сорванного заседания.

"Самое интересное заключается в том, что многих их этих депутатов, журналисты ранее неоднократно уличали в подыгрывании интересам агромагнатов. В частности, СМИ не раз писали о законопроекте №3565, который на руку как раз владельцам крупных агрохолдингов – снижает на 7% НДС на их продукцию. И именно некоторые депутаты, прогулявшие заседание, какое-то время назад поддержали в комитете этот самый документ. Они с большим трудом пропихнули этот законопроект с минимальным перевесом. А на следующем заседании они решили сломить конструктивную часть комитета и попросту не пришли, сорвав заседание", – привел хронологию событий журналист.

Шнайдер допускает, что заседание было сорвано для того, чтобы продемонстрировать "мощь" лоббистов агрохолдингов.

"Наверное это было сделано ради того, чтобы продемонстрировать, какие лоббисты агрохолдингов мощные. Но по факту они таким давлением на комитет лишь разрушают его нормальную работу", – пояснил он.

Михаил Шнайдер считает, что нардепы заблокировали работу не только комитета, но и всего парламента.

"Мы видим попытку заблокировать работу не только финкомитета, но и всей Верховной рады, попытку сорвать принятие ею действительно важных для страны законопроектов. Которые, не пройдя комитет, не попадут и в сессионный зал", – отметил он.

Также блогер опубликовал список отсутствующих нардепов, среди которых Дарья Володина, Олег Воронько, Александр Герега, Роберт Горват, Марьян Заблоцкий, Андрей Иванчук, Анна Колесник, Олег Кулинич, Алексей Леонов, Андрей Мотовиловец, Андрей Николаенко, Игорь Палица, Евгений Петруняк, Андрей Холодов, Нина Южанина.

"Многим депутатам, которые пропустили это заседание и которых мы можем увидеть в иллюстрации этой публикации, можно смело задавать вопросы о том, почему у нас нужные для людей законопроекты затягиваются, а нужные агробаронам – продавливаются?" – подытожил журналист.