Двух депутатов поселкового совета в Бахмутском районе обвиняют в посягательстве на территориальную целостность. Они хотели организовать так называемый "референдум".

Еще в 2014 году депутаты проголосовали за проведение "референдума" о признании оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

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Чиновники хотели провести псевдореферендум в Мироновском дворце культуры.

Что грозит депутатам

Прокуроры направили в суд обвинение в отношении депутатов. Им грозит до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности в течение 2 лет. Также у них могут конфисковать имущество.

К слову, о подозрении депутатам сообщили еще в марте 2020 года.

Заметим, это не первые подобные случаи на Донбассе. Ранее в Северодонецке Луганской области СБУ задержала одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума".