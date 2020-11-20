Большинство депутатов Бундестага проголосовали против инициативы в поддержку "Северного потока-2". Ее вынесла на голосование партия "Альтернатива для Германии".

Представители партии заявили, что "Северный поток-2" является важным для обеспечения интересов не только Германии, но и всей Европы. Об этом сообщила пресс-служба Бундестага. Заметьте Байден может окончательно остановить строительство "Северного потока-2", – Bild Как голосовали депутаты 83 человека поддержали предложение;

556 – проголосовали против;

1 депутат воздержался от голосования. Что предусматривала инициатива поддержки "Северного потока-2" завершение строительства газопровода;

защита частных инвестиций (через приобретение трубоукладочных судов);

защита от ограничения политической свободы выбора для Германии. Обратите внимание! Германия отсрочила запуск транспортировки газа с "Северного потока-2" до 1 апреля 2021 года. Подробнее о строительстве газопровода читайте здесь.