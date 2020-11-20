Депутаты Бундестага проголосовали против поддержки "Северного потока-2"
Большинство депутатов Бундестага проголосовали против инициативы в поддержку "Северного потока-2". Ее вынесла на голосование партия "Альтернатива для Германии".
Представители партии заявили, что "Северный поток-2" является важным для обеспечения интересов не только Германии, но и всей Европы. Об этом сообщила пресс-служба Бундестага.
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Как голосовали депутаты
- 83 человека поддержали предложение;
- 556 – проголосовали против;
- 1 депутат воздержался от голосования.
Что предусматривала инициатива поддержки "Северного потока-2"
- завершение строительства газопровода;
- защита частных инвестиций (через приобретение трубоукладочных судов);
- защита от ограничения политической свободы выбора для Германии.
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