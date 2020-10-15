Главная проблема бюджета не в том, что комитет не успевает подготовить его, а в том, что нет голосов. Группа Коломойского внутри "Слуги народа", вместе с группой "За будущее" и многими внефракционными нардепами – не хотят голосовать за бюджет.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что соответствующее голосование может состояться только после местных выборов.

К теме "Бюджетной ночи" не будет, – нардеп от "Слуги народа"

В то же время он сказал, что группа Коломойского подталкивает президента к новой формальной коалиции, где у них будет 25% от руководящего состава Кабмина. Вероятно, вопрос бюджета будет предметом торгов при создании соответствующей коалиции, рассказал нардеп.

Рассмотрят ли законопроект 20 октября

Согласно информации Ярослава Железняка, 20 октября в Верховной Раде не будут рассматривать законопроект о Государственном бюджете на 2021 год. Вместо бюджета будет обращение президента в парламент, отметил он.

В то же время депутат отметил, что комитет по вопросам бюджета должен был одобрить соответствующий законопроект до 15 октября. Однако он так и не собрался, по данным нардепа, 16 октября комитет также не будет собираться.

Сейчас в чате комитета продолжается обсуждение относительно того, будут люди или нет "минусов" там гораздо больше, чем "плюсов". То есть люди намеренно не придут,

– сказал Железняк.

Он добавил, что если комитет не соберется – не смогут добавить вывод, из-за чего председатель парламента не сможет внести это в повестку дня. Так бюджет не успеют принять до 20 октября, подчеркнул политик.



Проект бюджета на 2021 год / Инфографика 24 канала