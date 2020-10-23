Более 100 народных депутатов от "Слуги народа" перед выборами совершили поездку на Донбасс, где встретились с военными. По результатам поездки фракция планирует подготовить аналитический отчет и предложить его к рассмотрению трем комитетам Верховной Рады.

Практически все депутаты были на разных точках линии фронта в нескольких сотнях метров от линии разграничения, рассказала народный депутат Евгения Кравчук в интервью одному из украинских телеканалов. Об этом сообщает 24 канал.

К слову Ночевали в землянках и бункерах: "слуги народа" показали свое атмосферное путешествие на Донбасс

Например, я находилась в 700 метрах. Большинство из нас ночевали в блиндажах. На питание и обеспечение водой никто не жаловался – мы ели все то же самое, что и солдаты,

– рассказала народная избранница.

Она подчеркнула, что парламентарии также смогли пообщаться и с местным гражданским населением. Также поговорили и с представителями Красного Креста, которые работали в одном из населенных пунктов.

"Мы обязательно проанализируем опыт всех народных депутатов, сведем в одну аналитику и, думаю, рассмотрим на фракции", – подчеркнула Евгения Кравчук.

Кроме того, с этим будут работать сразу три профильные комитеты Верховной Рады:

комитет по вопросам нацбезопасности и обороны,

комитет социальной политики – в вопросах защиты прав ветеранов,

комитет по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Также парламентарий подчеркнула, что на комитете информационной политики планирует рассмотреть вопрос покрытия телеканала "Дом", поскольку, по ее словам, на прифронтовых территориях смотрят преимущественно российское телевидение.

Все депутаты, принимавшие участие в поездке, точно будут очень внимательно следить за бюджетом, который будет выделяться на оборонку: чтобы он был достаточным и его увеличивали,

– заявила народный депутат.